腸病毒重症數6年新高 屏縣衛生局：家長要提高警覺

依據疾管署資料，今年已有6例腸病毒感染併發重症確定病例（含3例死亡），創6年新高，其中4例為出生未滿1個月新生兒。屏東縣衛生局呼籲，家長務必提高警覺，密切觀察新生兒的活動力變化，共同守護寶寶的健康。

疾管署10日公布新增2例腸病毒感染併發重症病例，均為新生兒，2案經通報檢驗後，確認均為伊科病毒11型感染所致，現仍在新生兒加護病房治療中。屏東縣衛生局表示，伊科病毒11型為引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒型別之一。

衛生局提醒準媽媽應特別留意個人健康狀況，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所，產前14天起至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，並與新生兒適當隔離。

另成人感染腸病毒症狀通常較不明顯，易疏於防護而傳染他人，因此家有孕婦及嬰幼兒的民眾平時亦應注意個人與環境衛生，尤其是出外返家後及擁抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手，若有身體不適應避免接觸孕婦及嬰幼兒。

衛生局表示，新生兒感染初期可能會出現發燒、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，提醒家長留意新生兒健康狀況，一旦有上述症狀務必盡速就醫。