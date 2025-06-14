快訊

汪小菲和館長直播吃飯 百萬網紅驚呼「變超多」：比很多富二代強

孤立、飆罵、過勞...公視傳霸凌 員工提告、勞檢判違法

地震！上午11時27分台東海端規模3.5淺層地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

腸病毒重症數6年新高 屏縣衛生局：家長要提高警覺

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
依據疾管署資料，今年已有6例腸病毒感染併發重症確定病例，屏東縣衛生局呼籲，家長務必提高警覺。圖／屏縣衛生局提供
依據疾管署資料，今年已有6例腸病毒感染併發重症確定病例，屏東縣衛生局呼籲，家長務必提高警覺。圖／屏縣衛生局提供

依據疾管署資料，今年已有6例腸病毒感染併發重症確定病例（含3例死亡），創6年新高，其中4例為出生未滿1個月新生兒屏東衛生局呼籲，家長務必提高警覺，密切觀察新生兒的活動力變化，共同守護寶寶的健康。

疾管署10日公布新增2例腸病毒感染併發重症病例，均為新生兒，2案經通報檢驗後，確認均為伊科病毒11型感染所致，現仍在新生兒加護病房治療中。屏東縣衛生局表示，伊科病毒11型為引發新生兒重症及死亡的主要腸病毒型別之一。

衛生局提醒準媽媽應特別留意個人健康狀況，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所，產前14天起至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，並與新生兒適當隔離。

另成人感染腸病毒症狀通常較不明顯，易疏於防護而傳染他人，因此家有孕婦及嬰幼兒的民眾平時亦應注意個人與環境衛生，尤其是出外返家後及擁抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手，若有身體不適應避免接觸孕婦及嬰幼兒。

衛生局表示，新生兒感染初期可能會出現發燒、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，提醒家長留意新生兒健康狀況，一旦有上述症狀務必盡速就醫。

衛生局呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、無故驚嚇或突然全身肌肉收縮、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等，請速至腸病毒重症責任醫院接受治療。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

依據疾管署資料，今年已有6例腸病毒感染併發重症確定病例，屏東縣衛生局呼籲，家長務必提高警覺。圖／屏縣衛生局提供
依據疾管署資料，今年已有6例腸病毒感染併發重症確定病例，屏東縣衛生局呼籲，家長務必提高警覺。圖／屏縣衛生局提供

衛生局 腸病毒 新生兒 屏東

延伸閱讀

COVID疫情進高原期重症死亡仍在升 估流行至8月初

金門今年新冠2死 衛生局籲儘速接種疫苗防重症

學會籲新冠高風險年齡應下修 羅一鈞：打疫苗勝於吃藥

日人口危機提前15年爆發！新生兒預測大失準 專家籲：別自欺欺人

相關新聞

崑大越南生課業優異還兼顧工作 在台成家仍繼續深造

崑山科大資訊管理系產攜專班越南籍僑生潘氏美玲高中畢業便隻身來台，從華德工家建教班到崑山科大，七年來努力兼顧工作課業甚至家...

腸病毒重症數6年新高 屏縣衛生局：家長要提高警覺

依據疾管署資料，今年已有6例腸病毒感染併發重症確定病例（含3例死亡），創6年新高，其中4例為出生未滿1個月新生兒。屏東縣...

南台灣豪雨 高雄桃源3里再成孤島

熱帶性低氣壓通過南台灣帶來豪雨，南橫公路明霸克露橋溪底便道再遭洪水沖毀，高雄桃源區復興以上3里交通中斷再成孤島，市府昨在...

3.7億整修澄清湖球場 磁磚滑、車位少議員促改善

高雄澄清湖棒球場狀況多，飽受球迷詬病，市府編3.76億元分2期整修，今年球季開賽前完成更新，但民代發現，地面磁磚太滑，球...

雨炸高雄她搭小黃上班 笑稱「岸上好多人」1.8萬人按讚

高雄市今遭雨彈狂炸，多數人冒雨上班；一名女網友從鼓山區住家到楠梓區公司上班選搭小黃，沿當時積淹水嚴重的翠華路行駛，濺起高...

高雄茄萣汙水下水道接管率掛零 民生汙水全往大排倒

高雄市汙水下水道接管率僅市區普及，其餘縣區如路竹、湖內、茄萣等區接管率甚至掛零，為推茄萣區汙水下水道建設，國土署已核定6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。