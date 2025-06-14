南台灣豪雨 高雄桃源3里再成孤島

熱帶性低氣壓通過南台灣帶來豪雨，南橫公路明霸克露橋溪底便道再遭洪水沖毀，高雄桃源區復興以上3里交通中斷再成孤島，市府昨在六龜、桃源及茂林3區共撤離528人。桃源區公所昨晚宣布，梅山、拉芙蘭及復興3里今天續停班停課。

南部昨早傾盆大雨，高雄荖濃溪河水暴漲夾帶大量土石沖毀道路，台20線勤和至復興河床涵管便道於昨天下午12點45分遭沖毀約100公尺，另梅山口至天池路段也實施預警性封路，復興、拉芙蘭及梅山3里居民從高雄或台東都無法下山，形同孤島，所幸未造成任何傷亡。

高雄市昨在桃源、茂林及六龜等區共撤離528人，議員高忠德說，桃源區交通中斷的3部落物資足夠，也沒斷水斷電，目前跟溪底便道平行的半山腰「備災路線」大致完工。

屏東東琉線船班，台東綠島及蘭嶼船班均停航，屏東春日鄉士文、大漢山累積雨量超過230毫米，溪水暴漲部分道路中斷，加拉發魯晤方向（約11.5K處）邊坡土石滑落，大量土石堆積路面中央。南迴公路台東大鳥段，1輛連結槽車疑天雨路滑，衝入對向北上車道後滑落邊坡，司機受困車內。

嘉縣台3線310.35公里處邊坡坍方，巨大落石從山坡滾落嚇壞民眾，台南中西區南寧街73號前，樹倒重壓停放的轎車擋風玻璃。