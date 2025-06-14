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3.7億整修澄清湖球場 磁磚滑、車位少議員促改善

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄報導
高雄市3名議員聯合會勘澄清湖棒球場，檢視地面磁磚防滑程度。圖／議員何權峰提供
高雄市3名議員聯合會勘澄清湖棒球場，檢視地面磁磚防滑程度。圖／議員何權峰提供

高雄澄清湖棒球場狀況多，飽受球迷詬病，市府編3.76億元分2期整修，今年球季開賽前完成更新，但民代發現，地面磁磚太滑，球場沒有捷運或輕軌可到達，多數球迷騎車觀賽，停車格卻嚴重不足，另1、3壘進出口走道與看台區階梯未設防滑條，雨天看球提心吊膽。

運動發展局回應，機車位不足問題將邀有關機關研商解決；出入口及場內階梯防滑部分，近期會小規模試辦塗防滑漆、裝止滑條等方案，再視使用情形全面改善。

澄清湖棒球場先前狀況連連，高市府編預算整修，2023年至今年球季開賽前，已完成更新1萬8400張座椅、19處廁所及牛棚、球員休息室、貴賓室，1、2樓大廳出入口、走道燈光、消防系統、地下停車場地坪及啦啦隊表演舞台。

不過球賽開打後，球迷反映銀幕太小、地面濕滑及停車空間不足，議員何權峰、邱俊憲及陳慧文12日連袂會勘。邱俊憲說，球迷多半是年輕人，但場外畫設的機車停車格數約200個，每逢賽事，周邊車道全部停滿，根本不敷使用，「至少應增加1倍才夠」。

陳慧文認為，停車場到座位席的動線，要全面檢視夜間照明，其中1、3壘進出口走道與看台區階梯也要增設防滑條，雨天看球較安全。另外雨季到來，務必加強座位區排水孔清理，避免積水影響安全與看球興致。

不少球迷反映，相較其他球場，澄清湖球場的銀幕太小、太舊，希望設備升級。何權峰指出，體育署曾補助北部球場更新銀幕，但高雄沒有在名單上，行政院長卓榮泰日前在立法院答詢時有承諾，體育署升格成運動部後會視情況補助，他將持續監督，促市府與台鋼雄鷹合力爭取預算，盡速更新。

高雄市 澄清湖 棒球場 卓榮泰 停車格

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