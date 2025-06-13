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雨炸高雄她搭小黃上班 笑稱「岸上好多人」1.8萬人按讚
高雄市今遭雨彈狂炸，多數人冒雨上班；一名女網友從鼓山區住家到楠梓區公司上班選搭小黃，沿當時積淹水嚴重的翠華路行駛，濺起高高水花，如陸上行舟，不少人撐傘無奈站在左營車站前等候，讓她樂得拍下影片，笑看「岸上好多人」獲逾1.8萬人按讚。
高雄市今遭暴雨襲擊，除桃源、茂林、那瑪夏宣布停班課外，多數人冒大豪雨趕上班，市區道路因超大豪雨一時無法宣洩，多處出現積淹水現象。
女網友聰明的選擇搭小黃上班，沿路從鼓山區住家的翠華路到楠梓區公司，她順手拍下翠華路成黃泥河的奇景，小黃經過的路段濺起高高水花，行經左營車站時，不少搭火車出站的上班族因大雨被迫站在台階上，讓女網友發文笑指「高雄上班的人應該被蓋一個好員工印章，岸上好多人.....」。
影片被女網友PO上網路社群Threads後，獲超過1.8萬人按讚，有網友笑問「是在開快艇嗎」；有網友問要去哪裡？為何可搭船上班，原PO妙回「從鼓山島到楠梓島」。
有網友稱讚「計程車司機好勇敢」，原PO回稱「真的！他超淡定超穩，而且她比平常還更早到公司」；不少網友驚訝高雄上班時間道路淹水成泥河，有網友調侃「東方威尼斯，可以打造成觀光景點」、「高雄限定水上遊樂設施」、「在旁邊騎摩托車的直接享有高雄水樂園門票」。
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