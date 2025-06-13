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豪雨成災...高雄南橫3部落再度成孤島 山區撤離528人
熱帶性低氣壓通過南台灣帶來豪雨，南橫公路明霸克露橋溪底便道遭洪水沖毀，復興以上3里交通中斷成孤島，明天可望戒護通行「備災路線」。高雄市府統計，山區共發布土石流紅色警戒1條、黃色警戒34條，六龜、桃源及茂林三區共撤離528人。
荖濃溪河水暴漲夾帶大量土石沖毀道路，公路局甲仙工務段指出，台20線勤和至復興河床涵管便道於今天下午12點45分遭沖毀約100公尺，人車無法通行，所幸上午道路已實施預警性封閉，未造成任何傷亡。
民政局統計，因應0612豪雨，截至6月13日下午5點30分止，桃源區撤離 41人下山依親；茂林撤離36 人，其中27人依親，9位收容至鳳山區農會茂林辦事處。六龜撤離 451人，其中445人依親、6人安置至六龜社福館。
台20線明霸克露橋溪底便道遭洪水沖毀，梅山口至天池路段也同樣實施預警性封路，復興、拉芙蘭及梅山三里居民從高雄或台東都無法下山，形同孤島。
議員高忠德說，桃源區交通中斷的3部落物資足夠，也沒有斷水斷電，雨勢已經趨緩，目前跟溪底便道平行的半山腰「備災路線」已經大致完工，但在北端出現約40公尺落石坍方，明天一早可望先打通受阻路段，盡快恢復3部落聯外交通。
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