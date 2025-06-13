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議員提砲射擊列馬祖觀光亮點 縣府允與軍方溝通

中央社／ 連江縣13日電

無黨籍連江縣議員曹以標今天質詢指出，澎湖花火節創造龐大觀光利潤，要求連江縣府與軍方協調，將例行性火砲射擊作為馬祖觀光特色。縣府表示，將與軍方溝通可行性。

東引鄉林姓民眾告訴中央社記者，過去縣內若有大型活動，例如東引軍事越野障礙賽、馬祖馬拉松等，軍方會配合縣府實施夜間火砲射擊。

南竿鄉林姓觀光業者表示，曾受赴馬祖旅遊的客人委託，打聽縣內何時有火砲射擊，客人想體驗一下這類「震撼教育」。

連江縣議會第8屆第5次定期大會今天議程為縣政總質詢最終日，曹以標質詢指出，包括9月起即將舉行的馬祖國際藝術島在內，縣內的馬拉松等大型觀光活動已經了無新意，缺乏吸引觀光客回訪馬祖的誘因。

曹以標表示，同為離島的澎湖，花火節每年創造巨大產值。馬祖的特色之一就是軍事，要求縣府與馬祖防衛指揮部研議，是否能以每季至少1次頻率，將例行的火砲射擊作為縣內觀光特色，例如情人節火砲射擊或雙十節火砲射擊等，吸引民眾到馬祖觀光。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐答詢指出，連江縣長王忠銘計畫於近期拜會馬祖防衛指揮部，討論汰除火炮是否可移撥給縣府，以及年度火炮射擊是否可作為縣府觀光宣傳內容等議題。

國民黨籍連江縣議員曹爾章質詢表示，馬祖國際藝術島計畫進入第6年，但民眾認同度始終低迷，縣府多次前往國外考察，是否有蒐集到能讓馬祖借鏡的作法，若有的話，應盡快落實。

連江縣政府文化處長吳曉雲答詢指出，多次到國外考察藝術祭，以馬祖的自然與人文地景來說，舉辦藝術活動絕對可行，但地區民眾對藝術的理解仍處於平面美學階段，一下子跳到當代藝術民眾較難理解，也是對馬祖國際藝術島疑慮的來源。

吳曉雲說，從首屆舉辦至今，民眾對馬祖國際藝術島的疑慮正逐漸減少，今年會著重於在地連結，目前成果包括在地店家計畫獲得眾多響應、志工募集報名者超過百人等。至於今年主題定為「拍楸–你的海洋，我的陸」，也是希望增加與馬祖在地的連結。

馬祖 考察 澎湖

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