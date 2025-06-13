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大雨高雄3區撤384人 南橫便道遭溪水沖毀100公尺

中央社／ 高雄13日電

氣象署今天發布高雄豪雨特報，山區降雨釀荖濃溪溪水暴漲沖毀南橫公路勤和至復興段溪床涵管便道約100公尺；另高市府依土石流黃色警戒，預防性撤離六龜等3區計384人。

交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段指出，因荖濃溪溪水暴漲並夾帶土石沖擊，造成台20線（南橫公路）臨93線（勤和至復興路段）溪床涵管便道於今天中午12時45分遭沖毀約100公尺。

甲仙工務段表示，所幸稍早已實施道路預警性封閉，沖毀災情沒有造成人員受傷受困，相關搶修人員與機具已進場，後續將視荖濃溪水勢退減情形，啟動溪床便道搶修作業。

勤和至復興路段溪床涵管便道遭沖毀，甲仙工務段指出，災情造成桃源區復興等3個里交通受阻，後續將與關山工務段派員清理台20線梅山口至向陽路段，待清理完成後，就可以開放通行台東。

甲仙工務段表示，若天氣逐漸放晴，邊坡落石若趨穩定，不排除緊急開放施工中的明霸克露橋，提供當地民眾做緊急民生救難使用，屆時將採定時、限車種的戒護管制方式通行。

另外，高雄市政府水利局指出，農業部農村發展及水土保持署發布高雄市共計16條土石流黃色警戒，其中六龜區12條、桃源區3條、茂林區1條。

水利局表示，土石流黃色警戒發布後，要求六龜區（文武里、中興里、大津里）、桃源區（高中里、建山里）及茂林區茂林里等3區6里進行預防性撤離，合計保全戶384人完成預防性撤離。

桃源 土石流 六龜

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