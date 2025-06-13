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高雄茄萣汙水下水道接管率掛零 民生汙水全往大排倒

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
立委邱志偉邀集茄萣地方里長及內政部國土署、高雄市水利局，共商推動茄萣汙水下水道興建。記者巫鴻瑋／翻攝
立委邱志偉邀集茄萣地方里長及內政部國土署、高雄市水利局，共商推動茄萣汙水下水道興建。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市汙水下水道接管率僅市區普及，其餘縣區如路竹、湖內、茄萣等區接管率甚至掛零，為推茄萣區汙水下水道建設，國土署已核定600萬元經費進行茄萣都市計畫及興達漁港特定區的汙水下水道建設研究規畫，期望茄萣大排惡臭汙水景象不再。

立委邱志偉指出，茄萣區人口集中在西側，幾乎都靠茄萣大排排放雨水及民生汙水，盛夏時大排散發惡臭困擾地方，但高雄市汙水工程計畫仍未將茄萣區納入，僅岡山、橋頭區以每年1000戶增加接管，就連路竹、湖內區也將在今年啟動規畫，獨缺茄萣。

邱志偉昨邀集茄萣區里長，與內政部國土署、高雄市水利局召開會議，討論推動茄萣區都市計畫範圍汙水下水道工程，會中共識茄萣汙水下水道建設計畫必須盡速推動，除了可改善茄萣大排惡臭情形，往後水利局也不用再編列經費清汙。

高雄市水利局指出，茄萣區與要施作的路竹、湖內都市計畫範圍有段距離，初步研判需要有獨立的汙水處理系統，另外茄萣有分為茄萣都市計畫及興達港漁業特定區，2個不同分區的汙水性質也不同，需再研究規畫，以利後續爭取經費興建汙水下水道。

高雄市 都市計畫 水利局

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