高雄降豪雨 陳其邁提醒市民避免進入地下室、低窪處

受低壓帶與西南風影響，高雄地區今天清晨開始降下豪雨，就連市區雨量都已破百毫米，市長陳其邁上午前往三民區、鹽埕區及愛河沿線等低窪地區視察，指示防洪、排水設施應正常運轉防淹水，並要求出現積水的地區應盡快退水。

高雄市府水利局表示，中央氣象署預估今天高雄地區雨量將達150到250毫米，為有效發揮調節洪水，位於三民區改建出流閘門完成的金獅湖，滯洪容量已提升至19.8萬噸，此外上游的雙湖公園周圍土堤也正加高施工，預計完工後可再增加約9.6萬噸滯洪量，有效分散仁武地區雨水流入三民區明誠路的淹水風險。

高雄市區今天上午雖部分地區出現局部積水，不過市府強調目前積水已全數退去。陳其邁今天上午分別至三民區金獅湖、金鼎路，鹽埕區北斗抽水站、七賢三路，以及愛河沿線等低窪地區及路段視察，了解排水設施及防洪系統運作，並向大雨中疏通水溝的環保局人員致謝。

水利局指出，位於鹽埕區的北斗抽水站從今天凌晨起就持續運作，另外愛河沿線的七賢、新樂、大義等抽水站均陸續依即時水位及SOP啟動抽水作業，並於漲潮時段全數機組投入運轉，抽排功能正常，設備運作穩定。

高雄市環保局已出動1216人次、各式車輛159車次清梳市區主要道路側溝、洩水孔長度71.8公里、清除路旁洩水孔14350件及清除溝蓋7771件、覆蓋洩水孔及水溝蓋廢棄物清疏285.8公噸。