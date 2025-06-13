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金門今年新冠2死 衛生局籲儘速接種疫苗防重症

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門今年新冠疫情已有2起死亡個案，衛生局提醒民眾出入公開場合要戴口罩,並儘速接種疫苗防重症。圖/金門縣衛生局提供
金門今年新冠疫情已有2起死亡個案，衛生局提醒民眾出入公開場合要戴口罩,並儘速接種疫苗防重症。圖/金門縣衛生局提供

新冠疫情持續升溫，今年新冠併發重症本土病例累計達564例，其中81例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，連金門也出現2例死亡，金門縣衛生局提醒民眾，若出現疑似新冠不適症狀，請盡速就醫。

衛生局表示，國內新冠疫情尚在流行期間，預計8月初可脫離流行期。依據疾病管制署疫情監測資料顯示，目前全國今年新冠併發重症本土病例累計達564例，其中81例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，未接種JN.1疫苗者近9成；金門縣本年截至6月12日止，衛生局接獲通報新冠併發重症個案計3例，其中2例死亡，1人康復出院。

金門縣衛生局表示，為早期診斷、即時治療，目前縣各鄉鎮衛生所皆已配有醫用快篩試劑，提供出現新冠疑似症狀之就診鄉親進行快篩使用。鑒於該快篩試劑為醫用快篩非家用快篩，應由醫事人員執行，鄉親不得攜回使用。

尤其是65歲以上長者及有重症風險因子等高風險族群，倘快篩陽性，應配戴口罩儘早前往醫療院所就醫，由醫師進行評估開立公費COVID-19抗病毒藥物使用，以避免新冠重症之發生。

衛生局提醒鄉親，倘出現疑似新冠不適症狀，可在家先行使用家用快篩試劑自我檢測，及早就醫診治。另縣販售家用快篩試劑之藥局截至6月11日止，計有大賀藥局、大森藥局、大金藥局及伯玉藥局4家。

接種新冠JN.1疫苗是預防新冠最有效的方法，衛生局呼籲，今年尚未接種新冠JN.1疫苗的鄉親，應儘速至縣新冠疫苗合約院所進行接種。年齡滿6個月以上鄉親應接種1劑新冠JN.1疫苗；另65歲以上長者、55至64歲原住民及滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下者等3類高風險對象可接種2劑新冠JN.1疫苗，於本年6月11日起2劑疫苗接種間隔調整為2個月(60天)。

金門縣提供新冠JN.1疫苗接種之院所計有13家：衛生福利部金門醫院、五家衛生所、吾家診所、禾心診所、傅仰賢診所及陳水湖診所、三大診所、安仁診所及台大診所。

衛生局再次提醒鄉親應持續做好自我防護措施，於出入人多的場域應佩戴口罩，做好個人衛生、勤洗手，並接種新冠JN.1疫苗，以提升自我免疫保護力。

衛生局 新冠疫苗 快篩試劑

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