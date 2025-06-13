嘉義縣道路除草挨批草率 每年2、30輛車遭飛濺碎石打傷
嘉義縣道路除草作業挨批草率，廠商自稱每年有2、30輛車輛遭碎石打傷，民眾車輛遭飛濺碎石打傷，想要賠償卻需上法院打官司，有議員今在議會質詢提出，盼加強除草防護作業。縣長翁章梁指示，建設處應與環保局合作擬定除草作業規範，確保未來作業更為安全。
議員詹琬蓁說，有民眾向她陳情，車輛停放路邊，外包廠商割草作業未做防護，導致車輛被噴飛碎石打傷，工人結束後直接離開，事後廠商也沒給積極回應，還稱一年要處理2、30輛被打到的車輛，甚至要民眾去法院提告才願賠償，汽車修復費用只能自己承擔。
詹琬蓁指出，路邊停車格是政府畫設，政府除草卻傷到民眾車輛，有民眾陳情3次遭碎石打傷車，鈑金、烤漆及代步車費用加總，讓廠商認為不合理，民眾想要的不是求償，而是不要有這種事發生，應學習台東縣環保局、連江縣環資局使用防護罩，保障民眾財產安全。
建設處長郭良江說，已向廠商加強溝通，縣治特區除草前1天會先放置交通錐。縣長翁章梁說，除草作業導致車輛毀損情形，當初合約內容若已涵蓋相關責任，則須依約賠償，建設處應擬定明確除草作業規範，並與環保局協調合作，確保未來作業更為安全。
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