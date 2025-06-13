快訊

搶威力彩12億！命理師曝本周3類人如「行走的財神」 做1事成致富關鍵

印度航空空難1名乘客奇蹟生還，墜毀竟是罕見原因？

經典賽／龍仔接電話了！中職證實收到經紀公司回信 「高度誠意溝通」

聽新聞
0:00 / 0:00

南高屏生活圈7月起加保意外險 才能續借YouBike2.0E電輔車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南高屏生活圈 7月1日同步實施投保才能續借YouBike2.0E電輔車。圖／台南市交通局提供
南高屏生活圈 7月1日同步實施投保才能續借YouBike2.0E電輔車。圖／台南市交通局提供

台南市政府積極推動公共自行車服務，並提供免費加保傷害險服務，從2023年2月啟用YouBike系統迄今(114)年，民眾加入會員後參加投保比率已逾9成。鑒於YouBike2.0E有電力輔助騎乘、車速較高，且南高屏為共同生活圈，台南市與高雄市、屏東縣將聯合自今年7月1日起實施公共自行車會員須完成傷害險免費加保手續才能租借YouBike2.0E電輔車之措施。

交通局長王銘德表示， YouBike 2.0E電動輔助自行車因有電力輔助，在路程上更加輕鬆舒適，深受民眾喜愛，但因該車型時速上限可達每小時25公里，為確保使用者騎乘時安全及權益，從今年7月1日起須先完成免費加保「公共自行車傷害險」才能在繼續租借YouBike 2.0E，請尚未完成投保的會員盡速透過微笑單車官方網站或APP登入YouBike會員完成「公共自行車傷害險」免費加保作業。

王銘德說，請民眾注意被保險人必須是票卡實際使用者才能獲得保險資格，完成保險後在全台YouBike系統服務的縣市騎乘YouBike皆能享有傷害險保障。

王銘德說，騎乘YouBike前已免費加保公共自行車傷害險者，在騎乘YouBike期間若遭受意外傷害事故，致身體蒙受傷害導致死亡、失能或住院時，可憑相關醫療文件向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額100萬元（未滿15歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。

王銘德提醒，租借YouBike車輛應先完成騎乘安全檢查，包含確認前後煞車、胎壓、車鈴、車燈、調整座墊高度等，欲了解更多公共自行車傷害險相關資訊，請至微笑單車官方網站查詢

自行車 保險 YouBike

延伸閱讀

中市騎YouBike電輔車要投保 新制上路2個月投保率多1成

沒有youbike好不便 新北汐止忠孝東路要增新站點

嘉市保障騎乘安全 今年8月起投保才能租借YouBike 電輔車

嘉義縣YouBike擴點明年啟動 11個鄉鎮市納入設站規畫

相關新聞

大林電廠5號燃氣機組重啟2天 藍批「牛棚救援」

台電大林電廠除役逾2年的5號燃氣機組，前天起連兩天又重啟運轉，藍營民代砲轟，高雄31天已無預警停電8次，老舊機組開機在高...

南高屏生活圈7月起加保意外險 才能續借YouBike2.0E電輔車

台南市政府積極推動公共自行車服務，並提供免費加保傷害險服務，從2023年2月啟用YouBike系統迄今(114)年，民眾...

金門花蛤數量下滑 議員建議抓大放小守護海洋生態

金門夏秋之際是花蛤盛產季，島上南部的后湖、歐厝、成功等沙灘，每年都會吸引大批民眾與遊客攜家帶眷、手持工具挖掘花蛤，成為最...

屏東海神宮藏危險！周邊多原民保留地 縣府：僅能勸導遊客

屏東三地門鄉海神宮11日發生溺水意外釀3死，死者家屬質疑縣府未管制，縣府則稱，現場設有警告標誌請民眾不要游泳戲水，卻仍有...

高雄前鎮漁港運銷中心 下月完工

高雄前鎮漁港多功能水產運銷中心施工問題多，立委邱議瑩昨邀國土署及漁業署會勘，施工單位允諾下月底完工，高雄前鎮漁港多功能水...

金門參加香港國際旅遊展 搶攻港澳市場拼小三通觀光

第39屆香港國際旅遊展（ITE Hong Kong）今天在香港會議展覽中心登場，金門縣政府積極拓展港澳市場，組團參與這場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。