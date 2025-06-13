南高屏生活圈7月起加保意外險 才能續借YouBike2.0E電輔車

台南市政府積極推動公共自行車服務，並提供免費加保傷害險服務，從2023年2月啟用YouBike系統迄今(114)年，民眾加入會員後參加投保比率已逾9成。鑒於YouBike2.0E有電力輔助騎乘、車速較高，且南高屏為共同生活圈，台南市與高雄市、屏東縣將聯合自今年7月1日起實施公共自行車會員須完成傷害險免費加保手續才能租借YouBike2.0E電輔車之措施。

交通局長王銘德表示， YouBike 2.0E電動輔助自行車因有電力輔助，在路程上更加輕鬆舒適，深受民眾喜愛，但因該車型時速上限可達每小時25公里，為確保使用者騎乘時安全及權益，從今年7月1日起須先完成免費加保「公共自行車傷害險」才能在繼續租借YouBike 2.0E，請尚未完成投保的會員盡速透過微笑單車官方網站或APP登入YouBike會員完成「公共自行車傷害險」免費加保作業。

王銘德說，請民眾注意被保險人必須是票卡實際使用者才能獲得保險資格，完成保險後在全台YouBike系統服務的縣市騎乘YouBike皆能享有傷害險保障。

王銘德說，騎乘YouBike前已免費加保公共自行車傷害險者，在騎乘YouBike期間若遭受意外傷害事故，致身體蒙受傷害導致死亡、失能或住院時，可憑相關醫療文件向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額100萬元（未滿15歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高1000元。

王銘德提醒，租借YouBike車輛應先完成騎乘安全檢查，包含確認前後煞車、胎壓、車鈴、車燈、調整座墊高度等，欲了解更多公共自行車傷害險相關資訊，請至微笑單車官方網站查詢