金門花蛤數量下滑 議員建議抓大放小守護海洋生態

金門夏秋之際是花蛤盛產季，島上南部的后湖、歐厝、成功等沙灘，每年都會吸引大批民眾與遊客攜家帶眷、手持工具挖掘花蛤，成為最具在地特色的夏季體驗。此次金門縣議會第五次定期會中，議員許大鴻與吳佩雯反映鄉親對花蛤、文蛤產量減少的顧慮，建議向遊客多宣導花蛤遊憩應「抓大放小」，「小顆拍完照就還給沙灘！」

金門縣政府長期重視海洋資源的永續發展，為平衡經濟利用與環境保育，縣水產試驗所於101至102年間進行花蛤族群分布調查，發現花蛤數量有減少趨勢，可能與底質粒徑變化、採集壓力及人為干擾有關，為此，該所推廣「花蛤小於拾元硬幣大小不要採捕及食用」的原則，盼讓花蛤有足夠時間成長繁殖。

108、109年更進一步針對花蛤及共棲經濟性貝類進行調查，確認殼長達20毫米以上的花蛤為成熟體型，建議作為未來資源管理的參考依據。除研究外，水試所亦透過多場環境教育活動傳遞保育理念，包括花蛤主題講座、資源調查分享等，更創意研發「花蛤巧克力親子手作活動」，讓孩童在體驗中認識花蛤花紋之美與保育觀念。

在近期召開的金門縣議會第五次定期會中，議員許大鴻反映鄉親對花蛤與文蛤產量減少的憂慮，並關切其食安與資源問題；議員吳佩雯則呼籲，在即將到來的114年花蛤季活動中，應強化遊客宣導「小顆拍完照就還給沙灘囉！」，強調抓大放小、保護未成熟個體，讓花蛤族群得以延續。