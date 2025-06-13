大林電廠5號燃氣機組重啟2天 藍批「牛棚救援」

台電大林電廠除役逾2年的5號燃氣機組，前天起連兩天又重啟運轉，藍營民代砲轟，高雄31天已無預警停電8次，老舊機組開機在高雄，跳電也在高雄；國民黨立委柯志恩更憂心，未來是否需要像職棒牛棚投手，隨時上場救援。

台電表示，近日炎熱高溫，前天最高用電達4039萬瓩，創今年新高，前天下午1時56分啟動大林5號機組併聯發電，昨下午3時左右解聯下線；傍晚7時許，桃園市八德區又無預警停電，影響4324戶，原因待查。

核三廠2號機組停役後，高雄興達電廠3、4號燃煤機組在未取得操作許可下運轉引發爭議；大林電廠5號機組除役後至今年4月也有8次運轉紀錄，環保局官網顯示，前天再度上場救援，至昨中午，今年剩686小時可用。

議員邱于軒指出，大林5號機組設置已50年，緊急備用機組上場代表已達供電警戒，非核家園後備用或緊備機組不斷上場救援，這些老舊機組開機在高雄，跳電也在高雄，市民不辛苦嗎？台灣的能源政策該檢討。

邱于軒說，AI是很耗電的產業，輝達執行長黃仁勳建議應投資核能，政府不應視而不見，呼籲大家支持8月23日的重啟核三公投，「以核養綠」，否則跳電成日常，對高雄未來經濟發展是一大隱憂。

「我感到非常憤怒與驚訝。」立委柯志恩說，高雄在31天來跳停電8次，大林電廠5號機是緊急備用機組，須在用電情況緊急時才能啟動，但台電現在不時拿來當正常供電一樣使用，這樣合理嗎？

柯也質疑，6月還沒到用電最高峰，7、8月天氣炎熱時，緊急備用機組是否要像職棒的牛棚投手一樣，隨時上場救援呢？

高雄陳其邁說，希望台電加強整個輸配電設備更新，強化電網韌性；大林電廠5號機緊急狀況下可運轉720小時，會根據電力設施空氣汙染物排放標準相關規定嚴格監督。