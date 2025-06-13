高雄前鎮漁港運銷中心 下月完工

高雄前鎮漁港多功能水產運銷中心施工問題多，立委邱議瑩昨邀國土署及漁業署會勘，施工單位允諾下月底完工，高雄前鎮漁港多功能水產運銷中心施工問題多，立委邱議瑩昨邀國土署及漁業署會勘，施工單位允諾下月底完工，漁業署也委託高雄區漁會加強溝通，讓魚販了解新建的運銷中心採符合食品安全衛生管制系統標準的設計，作業區與銷售區分開，避免地面濕滑，需要時間適應。

多功能水產運銷中心施工延宕數月，日前出現建物漏水及路面積水問題，加上施工影響販售區動線，漁民與攤商叫苦連天。立委邱議瑩會同漁業署副署長陳建佑、內政部國土署、高市府海洋局及高雄區漁會等單位會勘。施工單位表示，早市分成ABC三塊營運場域，配合C區岸邊工程施作，C區攤商將移至B區營運，方便串聯整個早市動線；C區完工後，將作為臨時採買停車場，兼顧卸魚作業區使用需求。

前鎮區明孝里長林浤澤為魚販發聲，不少魚販認為1樓展售區空間太小，且魚貨切割作業區及銷售區分開，日後必須兩邊跑，不符合魚販作業習慣，讓消費者產生「掉包」疑慮。

漁業署副署長陳建佑回應，運銷中心比照日本豐洲市場，採高規格且符合國際標準設計，高標準作業流程需要過渡期及建立習慣，會請漁會開說明會，並在符合規定下，盡量修正模式，畢竟若全都依照原來方式作業，改變意義不大。

邱議瑩說，漁民及魚販已經忍受兩年施工黑暗期，她感謝各單位配合，漏水問題盡速透過補強水管改善，B、C區營運連結7月6日完成，多功能水產運銷中心預計下月底完工，屆時將安排早市攤商分批場勘，8月會呈現嶄新面貌。