屏東海神宮藏危險！周邊多原民保留地 縣府：僅能勸導遊客

屏東三地門鄉海神宮11日發生溺水意外釀3死，死者家屬質疑縣府未管制，縣府則稱，現場設有警告標誌請民眾不要游泳戲水，卻仍有遊客不遵守規定，已請鄉公所邀集私有地主進行協調。鄉公所及部落居民昨晚開會討論管理辦法，尚未達成共識，擇期討論。

屏東縣消防局11日下午3時許接獲海神宮溺水通報，派員趕赴現場救起3名溺水男性，但3人都已無生命跡象，送醫後均宣告不治。檢察官昨日相驗，3名死者死因都是溺水窒息死亡，未發現可疑外傷，已發相驗證明書給家屬，家屬對於死因也沒有意見。

海神宮是屏東知名景點，因臨近馬路方便到達，每到夏日吸引許多遊客前往戲水，但當地好幾處大小深潭暗藏危機；2020年至今共發生4件溺水案件，造成6死1傷，縣府在當地設立多面警告標誌，嚴禁游泳戲水，不過仍有許多遊客不遵守規定進入戲水。

縣府交通旅遊處長黃國維直言，海神宮周邊多為私人的原住民保留地，管理單位複雜，10多年前茂林國家風景區管理處曾邀集縣府、三地門鄉公所、地主進行協調，希望將海神宮納入管理，然因地主意見不同而失敗。

他說，因私人土地難以整合，除非鄉公所徵收土地，否則難管理，只能提醒民眾進入私有地時要注意安全。

茂林風景區管理處副處長鄭偉宏指出，茂管處曾協助社區成立協會管理，並收門票及聘請救生員，但後來協會改選，新任者不願再負擔管理責任，海神宮周邊又回復原狀，因土地多為私人原住民保留地，仍需部落內部形成共識才有辦法管理。

3死意外發生後，三地門鄉公所昨晚邀集地主及部落居民協調，盼研議出管理辦法，但目前未達共識。三地門青山村長潘生貴說，海神宮因危險在地人都不敢去，外地遊客不清楚，甚至沒有安全設備就下水，即便有設警告標誌也很難禁止，盼縣府、鄉公所等相關單位能研擬出管理方案，保護遊客安全。