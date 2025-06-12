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金門參加香港國際旅遊展 搶攻港澳市場拼小三通觀光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第39屆香港國際旅遊展（ITE Hong Kong）今天在香港會議展覽中心登場，金門縣政府也組團參與這場亞太區重量級旅遊盛會，設置「金門形象館」行銷多元觀光資源，期望吸引更多港澳遊客透過廈門來訪金門。圖／縣府觀光處提供
第39屆香港國際旅遊展（ITE Hong Kong）今天在香港會議展覽中心登場，金門縣政府也組團參與這場亞太區重量級旅遊盛會，設置「金門形象館」行銷多元觀光資源，期望吸引更多港澳遊客透過廈門來訪金門。圖／縣府觀光處提供

第39屆香港國際旅遊展（ITE Hong Kong）今天在香港會議展覽中心登場，金門縣政府積極拓展港澳市場，組團參與這場亞太區重量級旅遊盛會，設置「金門形象館」行銷多元觀光資源，期望藉助便捷的小三通航線與廈港交通網絡，吸引更多港澳遊客透過廈門來訪金門。

金門縣長陳福海看好港澳旅遊市場潛力，責成縣府觀光處由副處長何桂泉率隊出征，並結合金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信、金門酒廠及多位在地旅行業代表聯合推廣，現場除展示金門自然風光、戰地文化與特色美食，並同步宣傳「金門行動旅服」及Facebook「樂遊金門」等數位平台。

展館內的「博狀元餅」擲骰遊戲更成為吸睛亮點，中獎者可獲贈金門高粱酒，吸引大量民眾互動拍照。觀光處也設計掃碼分享抽獎機制，透過贈送金門特色小禮，提升參觀民眾的參與度與品牌印象。

金門縣旅行商業同業公會亦同步推出「金門PAK行程」及「經廈門，來金門」主題遊程，並詳盡說明辦證流程與交通資訊，讓參觀民眾與旅遊業者充分了解當前來金旅遊的便利性，以及提供豐富多元的旅遊產品選擇，許多香港居民紛紛豎起大拇指，稱讚金門觀光魅力十足，更有人直接規劃暑假期間的金門旅遊行程。

觀光處指出，香港是台灣第二大境外客源市場，年訪台人次超過百萬，藉由此次展會契機，加上近期在金門拍攝的電視劇《不如海邊吹吹風》話題熱播，金門展館也重現劇中場景，冀望掀起新一波社群打卡熱潮，為暑期旅遊旺季增添動能。

金門縣政府組團參與第39屆香港國際旅遊展，期望吸引更多港澳遊客透過廈門來訪金門。圖／縣府觀光處提供
金門縣政府組團參與第39屆香港國際旅遊展，期望吸引更多港澳遊客透過廈門來訪金門。圖／縣府觀光處提供

香港 金門 行程

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