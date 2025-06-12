高雄預估今晚到明午雨勢圖是紅色 網友驚：拜託不要來

受蝴蝶颱風外圍環流影響，中央氣象署預計今晚入夜開始會感受到雨勢，以明天凌晨到白天雨勢最大，有網友看到氣象署公布的雨勢回波圖高雄地區顯示是驚人的一片紅色，擔心拜託「不要下雨，否則月底會吃土」；高雄市長陳其邁也在臉書貼文，籲請民眾防範豪大雨。

高雄市長陳其邁今天下午在臉書官網貼文指出，下午到仁武、楠梓區視察雨水下水道工程，並強調，受蝴蝶颱風外圍環流影響，預計今晚會影響高雄地區，今天入夜開始會感受到雨勢，明天凌晨到白天雨勢最大。

陳其邁在文中並提醒市民朋友注意行車用路安全，注意雷擊、強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積淹水。高雄應變中心今天即時擴大為三級開設，同時各抽水站及移動式抽水機進駐及調度。

有網友看到氣象署發布的雨勢回波圖，高雄地區呈現一片紅色，擔心地拜託不要下雨，否則月底要吃土了，另有網友調侃通勤方式要變「游泳了」。