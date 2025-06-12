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屏東海生館福爾摩「鯊」一夏 暑期首次展沙勞越頭鯊

中央社／ 屏東縣12日電

屏東海生館今年暑假推出夏季限定活動「夏日海洋季－福爾摩『鯊』之旅」，將首次展出沙勞越頭鯊及其透明卵鞘，讓民眾探索鯊魚生命歷程，活動期間6月28日至8月31日。

國立海洋生物博物館告訴中央社記者，沙勞越頭鯊為台灣周遭海域生物，去年底有漁民在南部海域捕獲10多隻，交予海生館作研究；暑期館方將在台灣水域館展示2至3隻成鯊，以及1到2顆卵鞘，觀眾可近距離觀察鯊魚胚胎在卵鞘內逐步發育驚奇畫面，這也是台灣首次公開展出此種鯊魚。

海生館表示，除生物展示外，現場同步推出豐富互動體驗，包括期間限定的「鯊魚餵食解說」、海生館全新吉祥物「鯊寶SharkBao」首次亮相的「鯊寶海洋派對」見面會，以及心理測驗、喚起民眾與海生館25年珍貴回憶的照片分享線上活動等多元內容。

海生館說明，鯊魚餵食解說將帶領觀眾親眼見證雙髻鯊、大尾虎鮫、污翅白眼鮫等海洋霸主進食瞬間，由飼育員與專業解說員聯手呈現，深入剖析鯊魚覓食策略與感官系統；現場參加「冷知識快問快答」互動問答，還能獲得鯊魚布偶，數量有限、送完為止。

海生館提及，全新角色「鯊寶SharkBao」於暑假期間每週六現身世界水域館，化身最萌親善大使，與大小朋友熱情互動、合影留念，現場拍照打卡可兌換限量鯊魚吊飾。

依中央研究院數位文化中心台灣魚類資料庫資訊，沙勞越頭鯊體粗壯如紡錘形，向後逐漸尖細，吻端寬圓而吻短，體呈黃褐色、體背有斑紋，在成長過程中變化大；牠分布在太平洋亞熱帶海域，包括台灣南部、西南部海域，棲息於近海、沿岸砂泥底區，主要以硬骨魚類為食，偶而也捕食其他小型鯊魚或烏賊。

鯊魚 魚類 觀眾

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