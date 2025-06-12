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澎湖海上花火節 史努比大型裝置藝術登場

中央社／ 澎湖縣12日電

澎湖國際海上花火節新增的「經典狗屋造型」與「史努比」等大型角色氣球裝置藝術，今天配合花火施放對外開放，可填補19日過後沒有無人機展演的活動缺口。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節與國際知名品牌攜手合作，打造今年夏季最療癒、吸睛的裝置藝術展，今晚在花火節施放活動中同步登場。

旅遊處表示，觀音亭園區內設置有3.8公尺高的「經典狗屋造型」與3公尺高的大型角色氣球等2座大型角色氣球裝置藝術，今天下午5時起至7月29日率先亮相，吸引民眾的圍觀。近期還將在史蹟公園設置高達4公尺的超大型角色氣球及30隻50公分高的角色FRP公仔，來彌補19日過後，沒有無人機展演的缺口。

今年澎湖國際海上花火節，縣政府在全縣「5鄉1市」聯名國際知名品牌設置品牌角色家族裝置藝術公仔，今天起在觀音亭主場設有「經典狗屋造型」大型藝術置，也同步結合「澎湖國際海上花火節臉書打卡抽好禮活動」，凡前往任何3處與角色家族裝置「同框合影」，上傳至「澎湖國際海上花火節」Facebook粉絲專頁指定貼文留言，即可參加抽獎活動。

澎湖縣政府表示，澎湖國際海上花火節在5月5日開幕當天，無人機展演因受訊號干擾影響，8日宣布取消無人機展演，積極協請原先施放的另一家業者來協助展演，自5月19日至6月19日來做10場的無人機展演，至於後續至7月29日的空檔，由「經典狗屋造型」與「史努比」等大型藝術置來替代。

花火節 狗屋 澎湖縣

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