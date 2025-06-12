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租金爭議的高雄樋口飯糰解約後「搬到左營捷運站」 下月重開幕

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
「樋口飯糰」決定提早解約，最新2處新的店址曝光，就在高雄捷運左營站內，7月6日開幕時將和「蜜柑站長」舉辦活動，另一處店址則位在鼓山區翠華路上。資料照
「樋口飯糰」決定提早解約，最新2處新的店址曝光，就在高雄捷運左營站內，7月6日開幕時將和「蜜柑站長」舉辦活動，另一處店址則位在鼓山區翠華路上。資料照

台日夫妻共同在高雄鼓山區青海路經營的「樋口飯糰」，近日與邵姓女房東因租金糾紛爆發爭吵，業者最終決定提早解約，如今最新2處新店址曝光，一處在高雄捷運左營站內，7月6日開幕時將和高捷「蜜柑站長」舉辦活動，另一處店址則在鼓山區翠華路上，夫妻倆表示「期待各位舊雨新知一如既往地支持與鼓勵」。

「樋口飯糰」由日籍老闆樋口先生與妻子共同經營，以日式手作飯糰受到在地與外來客青睞。近期傳出房東發現飯糰店生意太好，日賣千顆，因此要求租金翻倍，引發爭議。邵女表示初期時曾說「生意好可議漲」，但店家否認。4月18日邵女在店面騎樓踢桌椅、砸毀花盆，樋口夫婦對此提告傷害與毀損，案件已進入司法程序。

飯糰店爆發租約糾紛後，大量民眾到店消費稱「用新台幣下架飯糰」，表達對店家與台日友好的支持，日籍老闆樋口先生和台籍妻子張美娟當時一度打算另覓新址，高捷也力邀進駐捷運站，後來兩人決定不搬，欲訴諸法律。不過5月初邵女又以檢查店面電壓為由，在未告知下，趁飯糰店公休進店，還搬動店內物品，雙方再次發生爭執。

飯糰店最後仍決定要提早解約，近日宣布新營業據點在高雄捷運左營站內，將與高雄捷運合作設點銷售，預計7月6日開幕，開幕當日會舉辦與高雄捷運合作的活動，並邀請知名貓站長「蜜柑」出席，另一處設點位置在鼓山區翠華路137號，目前正在做裝潢和空間規劃，完成後會另行公告正式營業日期。

飯糰店表示，由衷感謝1年多以來，所有支持的顧客朋友與鄰近居民，特別是對於停車問題的體諒和包容，也感謝高捷第一時間伸出援手，「讓大家深刻明瞭到台灣確實是個有法治且公益的社會，我們未來將持續推廣新潟及日本物產，專注提供高品質的飯糰與相關產品，期待各位舊雨新知一如既往地支持與鼓勵」。

過去高雄捷運公司曾主動向店家取得聯繫，邀請對方進駐捷運站內商店街，更實際帶著店家參觀高捷左營站、高雄車站、美麗島站，並討論哪個位置適合飯糰店設櫃。高捷表示許多學生、上班族會搭捷運通勤，考慮到飯糰相當適合通勤族，因此出面邀請。

「樋口飯糰」決定提早解約，最新2處新的店址曝光，就在高雄捷運左營站內，7月6日開幕時將和「蜜柑站長」舉辦活動，另一處店址則位在鼓山區翠華路上。記者宋原彰／翻攝
「樋口飯糰」決定提早解約，最新2處新的店址曝光，就在高雄捷運左營站內，7月6日開幕時將和「蜜柑站長」舉辦活動，另一處店址則位在鼓山區翠華路上。記者宋原彰／翻攝

高雄捷運 高捷 飯糰

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