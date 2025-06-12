蝴蝶颱風攪局 高雄明天起至周末兩活動宣布延期

受蝴蝶颱風外圍環流影響，高市觀光局今天宣布，6月13日在壽山動物園舉辦的「動物認養人回娘家」，以及6月14、15日「鳳山復古野餐日」活動延期辦理。

今年第1號颱風「蝴蝶」形成，雖然沒有直接侵襲台灣，但外圍環流今天起影響南部、東南部及花東地區。

高市觀光局指出，原訂2025年6月13日在壽山動物園辦理之動物認養記者會暨認養人回娘家活動，延至7月18日舉行。18日當天將邀請動物認養大使分享照養動物的趣事，回娘家活動目前也持續開放認養人報名。