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蝴蝶颱風攪局 高雄明天起至周末兩活動宣布延期

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
6月14日、15日鳳山復古野餐日活動宣布延期。圖／高市觀光局提供
6月14日、15日鳳山復古野餐日活動宣布延期。圖／高市觀光局提供

受蝴蝶颱風外圍環流影響，高市觀光局今天宣布，6月13日在壽山動物園舉辦的「動物認養回娘家」，以及6月14、15日「鳳山復古野餐日」活動延期辦理。

今年第1號颱風「蝴蝶」形成，雖然沒有直接侵襲台灣，但外圍環流今天起影響南部、東南部及花東地區。

高市觀光局指出，原訂2025年6月13日在壽山動物園辦理之動物認養記者會暨認養人回娘家活動，延至7月18日舉行。18日當天將邀請動物認養大使分享照養動物的趣事，回娘家活動目前也持續開放認養人報名。

6月14日、15日預計在鳳山舉辦的「復古你我他 一起野餐吧」活動也將延期，更多資訊可上「高雄旅遊網」官網（https://khh.travel/zh-tw/ )及FB粉專、IG查詢。

高市府觀光局周末下午原本要在鳳山大東濕地公園舉辦復古野餐日活動，因蝴蝶颱風宣布延期舉辦。圖／高市觀光局提供
高市府觀光局周末下午原本要在鳳山大東濕地公園舉辦復古野餐日活動，因蝴蝶颱風宣布延期舉辦。圖／高市觀光局提供
壽山動物園原訂明天舉辦認養人回娘家活動，延至7月18日舉行。圖／高市觀光局提供
壽山動物園原訂明天舉辦認養人回娘家活動，延至7月18日舉行。圖／高市觀光局提供

認養 壽山動物園 回娘家

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