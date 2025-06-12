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麗星夢郵輪雙船聯手 高雄至日本菲律賓越南等航線

中央社／ 高雄12日電

麗星夢郵輪今天宣布旗下「領航星號」與「探索星號」這個月起至明年1月以高雄為母港及掛靠港，展開日本、菲律賓及越南等多條旅遊航線；預計吸引10萬旅客，預估總產值逾6.5億元。

高雄市長陳其邁今天出席「麗星夢郵輪探索星號2025年高雄母港發布儀式」，他說，市府會全力配合，搭配陸上觀光活動行銷高雄，推動海洋觀光，提升郵輪經濟觀光產值。

陳其邁表示，麗星夢郵輪選擇高雄做為郵輪母港基地，預計推出多條航線、28個航次，航線涵蓋日本沖繩三島、菲律賓佬沃、科隆島、長灘島、公主港，以及越南下龍灣與峴港等秘境景點，適合各年齡層旅客，同時結合在地知名觀光景點行銷高雄，預計吸引10萬旅客，總產值將超過6.5億元。

麗星夢郵輪總裁吳明發致詞時表示，2023年首次進軍高雄，推出「高雄香港雙母港行程」，創下高雄出發成績最亮眼郵輪，這次再度回高雄，還包括高雄直航菲律賓的週末快閃行程，旅客週五下班後就能展開異國小旅行，週日晚上滿載而歸。

陳其邁說，高雄將成立協調平台，發揮母港優勢整合高鐵與郵輪優惠，推動套票吸引外縣市旅客來高雄登船，「郵輪觀光一定會比照演唱會觀光」，推動各式優惠活動，全力拚郵輪經濟。

海洋局說明，高雄全力發展海洋觀光，感謝麗星夢郵輪為高雄獨家打造南台灣郵輪航線，並攜手高市府推出兼具深度體驗與便利性的完美航程，回應旅客對短程海島旅遊的高度需求，也進一步提升高雄作為郵輪母港的戰略地位。

海洋局表示，未來高雄市政府將持續攜手中央及觀光產業夥伴，推動郵輪航線創新與港埠設施升級，冀望打造高雄成為「亞洲郵輪旅遊新門戶」，無論是想開啟豐富多元的海上郵輪度假體驗，或是尋找一個舒適便利的郵輪出發地與目的地，高雄都將是最佳選擇。

郵輪 航線

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