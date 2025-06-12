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影／大林5號機又開 柯志恩批：緊備機組不該當正常供電

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大林電廠5號機昨天又啟動，立委柯志恩預見「7、8月如牛棚投手隨時救援」。記者徐白櫻／翻攝
大林電廠5號機昨天又啟動，立委柯志恩預見「7、8月如牛棚投手隨時救援」。記者徐白櫻／翻攝

已除役的高雄大林電廠5號燃氣機組昨天再度啟動發電，立委柯志恩表示，緊急備用機組的啟動條件嚴格，但台電三不五時拿來調度，當成正常供電使用；7、8月天氣炎熱時，緊備機組恐會像職棒牛棚投手，隨時要上場救援。

大林電廠5號燃氣機組在2022年底除役後，直至今年4月已啟動8次發電，昨日又再度開啟。

立委柯志恩指出，高雄在過去31天已經跳停電8次，昨天緊急備用機組的大林電廠5號機又被拿來使用，讓她感到非常憤怒與驚訝。

柯批評，已除役的大林電廠5號機是緊急備用機組，啟動條件嚴格，必須在備轉容量6%以下才可啟動，也就是用電情況緊急時才能啟動發電，但台電現在三不五時就拿來當正常供電一樣使用，這樣合理嗎？

此外，台電透露11日用電達4039萬瓩，創今年新高。柯志恩質疑，現在才6月，沒到用電最高峰，如果到了7、8月，天氣真正非常炎熱時，緊急備用機組是否要像職棒的牛棚投手一樣，隨時要上場救援呢？

柯志恩表示，全國人民目前對用電有很大的疑慮，提醒台電要小心應對，並提供良好用電環境，才是高雄市民之福。

柯志恩 大林電廠 台電

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