屏東海神宮戲水釀三死 公所邀居民與地主今晚研議管理辦法

屏東三地門鄉海神宮昨日發生溺水案釀3死，死者家屬質疑縣府未進行管制，縣府表示，現場已設有警告標誌請民眾不要游泳戲水，卻仍有遊客不遵守規定，已請鄉公所邀集私有地主進行協調，鄉公所及部落居民將於今晚開會討論成立協會。

海神宮是屏東知名景點，因臨近馬路方便到達，每到夏日吸引許多遊客前往戲水，但當地好幾處大小深潭暗藏危機，2020年至今共發生4件溺水案件，造成6死1傷。縣府因此在當地設立多面警告標誌，嚴禁游泳戲水，不過仍有許多遊客不遵守規定進入戲水。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，海神宮幾乎都是私人的原住民保留地，管理單位複雜，10多年前茂林國家風景區管理處曾邀集縣府、三地門鄉公所、地主進行協調，希望將海神宮納入管理，不過因為地主意見不同，最終失敗。

他說，主要原因是私人土地難以整合，除非鄉公所徵收土地，否則難以管理，只能提醒民眾進入私有地時要注意安全。三地門鄉公所今晚將邀集地主及部落居民協調，希望能研議出管理辦法。