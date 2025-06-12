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中華電與連江縣府辦講座 助視障者運用智慧手機

中央社／ 連江縣12日電

中華電信暨中華電信基金會，攜手連江縣政府以及淡江大學視障資源中心，今明2天舉辦助盲課程，透過志工與視障者1對1教學，學會運用輔助視障者的手機APP，縮短資訊落差。

中華電信今天發布新聞稿指出，與連江縣政府民政社會處，以及淡江大學視障資源中心，在連江縣南竿鄉舉辦「為EYE點亮希望」iPhone 助盲課程暨二手iPhone捐贈活動，共12名視障者參加。課程由淡大專業視障講師授課，中華電信馬祖地區20位同仁則擔任企業志工。

中華電信表示，課程使用中華電信與淡大共同專為視障者研發的「語音隨身助理」與「幫忙看見」APP，整合ChatGPT人工智慧，提供語音輔助、物品與文字辨識，社群互動等功能。課程結束後，視障者還能將學習用的二手iPhone手機帶回家。

連江縣政府民政社會處長曾玉花透過新聞稿指出，科技發展迅速卻也可能加劇資訊落差，感謝中華電信與淡江大學長期投入，讓離島視障朋友也能享有平等的資訊權利，實現科技無障礙的精神。

中華電信基隆營運處副總經理林佳儒表示，希望透過手機教學與實際操作，讓資訊科技成為視障朋友生活中的可靠夥伴，打破障礙、連結世界、落實數位平權。這不僅是技能的傳遞，更是一份用心的陪伴與支持。

中華電信說明，馬祖為今年度「為EYE點亮希望」計畫首站，未來會推展至台東、苗栗、雲林及台北等地，預計提供120支二手iPhone智慧型手機，透過數位課程，縮短視障者的數位落差。

馬祖 視障者 淡江大學

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