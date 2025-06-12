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邱議瑩會勘前鎮漁港多功能運銷中心 預計下月底完工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心施工問題多，立委邱議瑩會同相關單位會勘改善，眾人研究地面排水問題。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心施工問題多，立委邱議瑩會同相關單位會勘改善，眾人研究地面排水問題。記者徐白櫻／攝影

高雄前鎮漁港多功能水產運銷中心施工問題多，立委邱議瑩今邀國土署及漁業署會勘作業動線不良及內部設計不符合需求等問題。施工單位允諾下月底完工，另外漁業署也委託高雄區漁會加強溝通，讓魚販了解新建的運銷中心採符合HACCP（食品安全衛生管制系統）標準設計，所以把作業區與銷售區分開，避免地面濕滑，需要時間適應。

多功能水產運銷中心施工延宕數月，日前更出現建物漏水及路面積水問題，加上施工影響販售區動線，漁民與攤商叫苦連天。立委邱議瑩今早會同漁業署副署長陳建佑、內政部國土署、高市府海洋局及高雄區漁會等單位會勘。

施工單位表示，早市分成ABC三塊營運場域，配合C區岸邊工程施作，C區攤商將移至B區營運，方便串連整個早市動線；C區完工後，將協調作為臨時採買停車場，兼顧卸魚作業區使用需求。

前鎮區明孝里長林浤澤為魚販發聲，不少魚販認為1樓展售區空間太小，且魚貨切割作業區及銷售區分開，日後必須兩邊跑，不符合魚販作業習慣，讓消費者產生「掉包」疑慮。

漁業署副署長陳建佑回應，運銷中心比照日本豐洲市場，採高規格且符合HACCP國際標準而設計，另依據食藥署最新公布的食品衛生規範，攤商不能找錢又接觸食物，他認為高標準作業流程需要過渡期及建立習慣，會請漁會開說明會，並在符合規定下盡量修正成大家想要的模式，畢竟若全都依照原來方式作業，改變意義不大。

邱議瑩強調，漁民及魚販已經忍受兩年施工黑暗期，不忍心讓他們繼續在惡劣環境下作業，感謝各單位配合，漏水問題很快就透過補強水管改善，B、C區營運連結會在7月6日完成，多功能水產運銷中心預計7月底完工，屆時將安排早市攤商分批場勘，8月會呈現嶄新面貌。

高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心正在施工，漁船卸貨作業區也是早市販售區，目前區分成ABC三塊輪流施工，販售區的動線規畫不佳且交通不便，影響漁民作業及消費者採買意願，攤商抱怨生計受衝擊。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心正在施工，漁船卸貨作業區也是早市販售區，目前區分成ABC三塊輪流施工，販售區的動線規畫不佳且交通不便，影響漁民作業及消費者採買意願，攤商抱怨生計受衝擊。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心施工問題多，立委邱議瑩會同相關單位會勘改善，眾人研究地面排水問題。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心施工問題多，立委邱議瑩會同相關單位會勘改善，眾人研究地面排水問題。記者徐白櫻／攝影
管線脫落導致早市作業區在大雨來襲時雨水滲漏嚴重，管線接好後已經解決漏水問題。記者徐白櫻／攝影
管線脫落導致早市作業區在大雨來襲時雨水滲漏嚴重，管線接好後已經解決漏水問題。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心施工問題多，立委邱議瑩會同相關單位會勘改善，主要工程預計下月底完工。記者徐白櫻／攝影
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心施工問題多，立委邱議瑩會同相關單位會勘改善，主要工程預計下月底完工。記者徐白櫻／攝影

漁業署 攤商

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