海象不佳6月13日東港往返小琉球航班調整
受熱帶性低氣壓影響海象不佳，往返小琉球的東琉線及鹽琉線船公司紛紛調整航班，公營琉興航運原末班船明起連3天取消，東琉線交通客船聯營處等末班船時間提早。
受熱帶性低氣壓影響，屏東往返小琉球船公司今天陸續宣布調整航班。東琉線琉興航運13、14、15日原末班船停航；東琉線交通客船聯營處13日東港出發的最末班船調整為上午11時30分，小琉球出發的最末班下午1時。
東琉線藍白航運13日東港末班船為上午11時50分，琉球末班船下午1時；泰富航運13日東港最末班中午12時，小琉球末班提早至下午1時30分。東琉線14日航班是否調整，聯營處、藍白航運及泰富航運皆將視海象另行公告。
至於鹽琉線航班，聯營處鹽埔往白沙港早上7時30分正常行駛，下午4時30分小琉球往鹽埔停駛；大福航運13日鹽埔末班船早上9時30分，小琉球末班船早上10時10分；14日視海況決定是否航運。
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