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高雄這處加油站路口機車違規多 網酸警方獎金賺不完

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市小港區高鳳和孔宅六路口、高鳳路109巷的加油站周圍路口違規多，網酸警方取締的獎金抓不完。記者石秀華／攝影
高市小港區高鳳和孔宅六路口、高鳳路109巷的加油站周圍路口違規多，網酸警方取締的獎金抓不完。記者石秀華／攝影

高市小港區高鳳路新厝加油站周圍有小巷，不少機車騎士趕上班經常違規紅燈右轉，或者未待轉闖紅燈過路口，險象環生，有網友形容幾乎每周都發生車禍，有網友酸光是警方取締就賺了不少獎金；轄區警方指，今年1到5月取締249建，闖紅燈占9成。

有網友在臉書社團以「高鳳路新厝加油站又又又車禍」為題，提及高鳳路新厝加油站常有車禍，機車騎士經常紅燈右轉，並指對面很常有警察站，但根本站好看的，從加油站那邊闖紅燈要鑽巷子進去就算了，一名阿桑直接從警察面前經過大迴轉後騎車離去，也不用派警察站，沒啥用。

有網友附和指出，「這個路口幾乎每周都會有車禍，真的需要交管」、「這邊出事率超高，從山路下來秒數不夠，這個路口每次直線要加油都要避開違規的，別以為自己有路權就想著別人應該讓你。」

有網友直指，「違規一堆不意外」、「這邊警方賺業績獎金的地方，抓了不少違規，也賺不少獎金」、「那邊道路設計本來就有問題，警察要抓闖紅燈或紅燈左轉可以考慮在那邊站崗，業績爆。」

有網友則認為違規癥結點在於「一堆人都想走那條小路，騎車的想走，開車的也想鑽」；有網友以自身經驗提醒「這邊很多逆向，經過要小心」、「可怕的路口，防不勝防」、「很多人不待轉就直接左轉，明明已經紅燈了還硬要闖過去」、「上次在待轉區的格子裡等，結果一輛貨車切西瓜轉彎差點整個撞上來。」

轄區小港警分局指出，網友所指的小港區高鳳和孔宅六路口、高鳳路109巷，經統計今年1至5月共取締各類交通違規249件，其中闖紅燈73件、紅燈越線62件、紅燈右轉32件、逆向行駛11件。

警方指出，由於該處違規多，警方在每天上、下班尖峰時段7時到9時及下午4時到6時均有編排交通崗勤務，指揮管制與疏導該路口交通秩序；另會加強巡守及交通稽查，以防違規及車禍發生。

高市小港區高鳳和孔宅六路口、高鳳路109巷違規多，警方在現場取締違規機車騎士圖／小港警分局提供
高市小港區高鳳和孔宅六路口、高鳳路109巷違規多，警方在現場取締違規機車騎士圖／小港警分局提供
高市小港區高鳳和孔宅六路口、高鳳路109巷的加油站周圍路口違規多，網酸警方取締的獎金抓不完。記者石秀華／攝影
高市小港區高鳳和孔宅六路口、高鳳路109巷的加油站周圍路口違規多，網酸警方取締的獎金抓不完。記者石秀華／攝影
高市小港區高鳳和孔宅六路口、高鳳路109巷違規多，警方在現場取締違規機車騎士圖／小港警分局提供
高市小港區高鳳和孔宅六路口、高鳳路109巷違規多，警方在現場取締違規機車騎士圖／小港警分局提供
高市小港區高鳳和孔宅六路口、高鳳路109巷的加油站周圍路口機車騎士違規多，網酸警方取締的獎金抓不完。記者石秀華／攝影
高市小港區高鳳和孔宅六路口、高鳳路109巷的加油站周圍路口機車騎士違規多，網酸警方取締的獎金抓不完。記者石秀華／攝影

闖紅燈 車禍

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