金門兵棋推演模擬戰時攻擊 低軌衛星通訊成亮點

金門縣今天舉行城鎮韌性（全民防衛動員）兵棋推演，模擬戰爭來襲下的地方應變機制，此次演習由副縣長李文良擔任指揮官，行政院國科會副主委蘇振綱擔任上級指導官，行政院政務委員季連成率中央各部會44人到場觀摩與考評。

據了解，此次 演習以金門遭受戰時攻擊為想定情境，採「有想定、無腳本」方式進行，分為「聯合封鎖」、「火力打擊」、「全面作戰」三大階段，情境轉換由空難（30%）進入戰災（70%），全程強調臨場判斷、即時應變與跨部門協調應處能力。

兵推演練中設想遭敵特工駕駛自小客車蓄意撞倒中華電信光化交換箱，縣消防局立刻通報中華電信派員維修並啟動建置低軌衛星通訊，連接WIFI訊號，以恢復網路連線通訊，另想定中共網軍入侵本府網頁維護廠商，修改本府首頁，綜合發展處立即登陸後台修改圖片，並請觀光處發佈新聞稿向民眾澄清；演練過程中，各單位需在限時內完成情境分析、應變作為報告與資料上傳，以提升作戰決策效率。