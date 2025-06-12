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米奇屋翻版！高雄鳳山透天厝堆滿廢棄物被開142張罰單

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市鳳山區一棟透天厝門口堆滿垃圾，遭環保局開出142張罰單、罰鍰76萬元。圖／高市環保局提供
高雄市鳳山區一棟透天厝門口堆滿垃圾，遭環保局開出142張罰單、罰鍰76萬元。圖／高市環保局提供

高雄市三民區一棟堆滿垃圾且老鼠亂竄的「米奇屋」遭環保局清運30公噸垃圾，去年底屋主以千萬出售。鳳山區另棟透天厝門口也是堆滿廢棄物，從2023年起因不斷遭人檢舉，環保局今證實，共開出142張罰單、罰鍰76萬元，現況已有改善。

鳳山區林姓婦人與子女同住，因習慣撿拾回收物品回家，住家門口堆滿廢棄物，長期影響周家環境遭鄰居檢舉。

高市環保局指出，林姓婦人長期於屋外堆置有害環境整潔之廢棄物，違反廢清法27條規定，裁處1200元至6000元罰鍰，2023年迄今，共開罰142件、裁處金額逾76萬元。

由於廢清法罰單金額高達76萬元，林婦未如期繳納，遭移送法務部高雄分署強制執行，估算房子約有千萬價格，最後林婦兒子同意分期繳納，房子未被強制拍賣。

環保局說，房子髒亂情況已有改善，後續將加強稽查，倘有違規情事，除開罰外也會要求限期改善，以維護市容環境。

高雄市鳳山區一棟透天厝門口堆滿垃圾，遭環保局開出142張罰單、罰鍰76萬元。圖／高市環保局提供
高雄市鳳山區一棟透天厝門口堆滿垃圾，遭環保局開出142張罰單、罰鍰76萬元。圖／高市環保局提供
高雄市鳳山區一棟透天厝門口堆滿垃圾，遭環保局開出142張罰單、罰鍰76萬元。圖／高市環保局提供
高雄市鳳山區一棟透天厝門口堆滿垃圾，遭環保局開出142張罰單、罰鍰76萬元。圖／高市環保局提供

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