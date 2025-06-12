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高市苓洲國小通學步道換新 營造通行友善環境

中央社／ 高雄12日電
高雄市苓雅區苓洲國小通學步道整新工程近日完工，將提升通學安全及周邊步行品質。（高雄市工務局提供）
高雄市苓雅區苓洲國小通學步道整新工程近日完工，將提升通學安全及周邊步行品質。（高雄市工務局提供）

高市苓雅區苓洲國小周邊屬商業區，通學動線也是許多人通勤、就醫、逛街的行經路線。市府辦理通學步道整新工程，近日完工，將提升通學安全及周邊步行品質。

苓洲國小周邊屬商業區，多為金融業、旅宿業等住商大樓，鄰近阮綜合醫院、苓雅市場與自強夜市、三多商圈，其通學動線所在的中華四路及自強三路，同時也是許多人通勤、就醫、逛街的行經路線。

高雄市工務局道路養護工程處辦理通學步道整新工程，改善總面積約1225平方公尺，除改換耐久美觀的鋪面，並改善坡道、路口無障礙設計，另於中華四維轉角路口新設護欄，近日完工。

道工處今天新聞稿說明，為避免既有通學步道磚面老舊、樹木竄根等情形影響通行安全，道工處進行通學道優化，將步道鋪面以更為平整、耐久、美觀的混凝土換新，改善路口、坡道無障礙設計並設置導盲磚。

同時，路側改設連續植栽帶，與擴大外圍高齡老榕樹植穴，以增加喬木生長空間，減少竄根對鋪面造成破壞。並針對交通量大的中華四路與四維四路轉角路口增設護欄，保障民眾行走與路口停等安全。

道工處表示，校園通學道是學生上下學的重要廊道，並可銜接周邊人行道，聯結景點、市集或民生重要場域。市府將持續推動人行環境改善，打造能安心暢行的優質公共空間。

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