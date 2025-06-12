夾娃娃機放違規化粧品 高市衛生局罰1萬元令下架

全台各地夾娃娃機店林立，高雄市衛生局日前接獲檢舉，經查楠梓區某夾娃娃機業者在機台內違法放置只有簡體字標示的臉部精華液、洗髮噴霧等，依法裁罰1萬元並令業者當場下架。

衛生局今天透過新聞稿表示，夾娃娃機台業者為吸引民眾消費，機台內商品總是推陳出新，近日接獲檢舉，經查楠梓區有夾娃娃機業者在機台內放了未依規定標示的化粧品，除了僅有簡體中文標示外，標示內容也不完善，違反「化粧品衛生安全管理法」規定，依法裁罰下架。

遭檢舉的夾娃娃機店內有50多座機台，其中有3座機台放有免水洗髮噴霧、臉部保養精華液等產品，外包裝雖有品名、成分、使用方法及儲存條件等說明，但未載明用途等規定應標示的項目，且皆僅以簡體中文標示。

衛生局告訴中央社記者，根據「化粧品衛生安全管理法」規定，違者可處1萬元以上100萬元以下罰鍰，此案裁罰金額為新台幣1萬元。

衛生局提醒，民眾應避免購買或使用來路不明或標示不清的化粧品，使用前可先進行小範圍皮膚測試，以確認是否會產生過敏等異常反應，若發現有變色、異味、過期或包裝毀損等不良品狀況，可立刻向衛福部食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」（https://gov.tw/cqx）通報。