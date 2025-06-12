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高雄港吸引國際郵輪有成 114年估達115艘次

中央社／ 高雄12日電

高雄港今年針對國際郵輪推出多項新優惠措施，成功吸引國際郵輪到港。依據台灣港務公司最新資料統計，今年高雄港國際郵輪預計有115艘次，是去年59艘次的1.9倍。

為吸引國際郵輪，台灣港務公司今天向中央社記者表示，高雄港今年針對國際郵輪推出新優惠措施，包括母港郵輪的旅客服務費全免；掛靠郵輪同一國際郵輪，達5航次旅客服務費5折等。

高雄港去年國際郵輪只有59艘次，而依據台灣港務公司最新的國際郵輪預報進港資料統計，今年預計將有115艘次郵輪到高雄，比去年大幅成長約1.9倍，顯見吸引國際郵輪已有成效。

預報資料指出，今年預計有115艘次國際郵輪到高雄，其中42艘次作為母港、73艘次作為掛靠港，將有超過17萬人次國際旅客，遠超過去年的9萬人次。

民進黨立委李昆澤今天透過新聞稿表示，將督促港務公司持續努力，推動高雄港作為國際郵輪重鎮，讓越來越多國際郵輪、國際旅客到高雄，加強高雄國際能見度，推廣高雄觀光。

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