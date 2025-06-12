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高雄YouBike2.0E新制 7月1日起投保才可租借

中央社／ 高雄12日電

高雄公共自行車YouBike2.0已累積超過6600萬騎乘人次，市府交通局今天提醒，今年7月1日起，必須投保公共自行車傷害險才可租借YouBike2.0E（電動輔助自行車）。

交通局今天新聞稿表示，高雄YouBike2.0全市已累積建置達1436站，累計突破6600萬人次騎乘，其中輕鬆省力的電輔車YouBike2.0E更受通勤族和學生族群青睞，最高每日周轉率高達9次。

YouBike2.0E車輛有電力輔助，可讓爬坡、騎乘更輕鬆舒適。為保障騎乘者安全，將自今年7月1日實施新制度，未投保「公共自行車傷害險」者，將無法於高雄租借YouBike2.0E。

交通局表示，只要透過App或YouBike官網登入勾選同意加入公共自行車傷害險即可免費投保，目前高雄市投保比率已超過9成，呼籲未加入的民眾儘速投保，以免7月起無法租借YouBike2.0E影響權益。

交通局並表示，將持續增設租賃站，預計明年公共自行車租賃站數將達1500站規模。此外，使用TPASS通勤月票、轉乘優惠、學生優惠比例達5成7，顯示用TPASS月票串聯YouBike等大眾運輸工具者增多。

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