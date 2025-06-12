高雄大林除役機組昨天再度啟動 議員酸「台灣不缺電」

台電大林5號緊急備用機組2022年除役，昨日再度上場救援，今年度只剩 701小時可用。議員邱于軒指出，高雄30天停電7次，近日部份時段備轉容量率都是橘燈，也就是「備轉容量小於等於6%，達供電警戒」；非核家園後備用或緊備機組不斷上場救援，這些老舊機組開機在高雄，跳電也在高雄，台灣不缺電，只是備轉容量低於6%而且會跳電。

高市環保局官網設置「台電興達電廠及大林電廠備用機組啟用及監測專區」，內容說明，大林電廠5號燃氣機組於2022年底除役，台電公司依據電業相關法規將其轉為備用，啟動時間為必須在備轉容量6% 以下，第 1、4 季不可啟用，以上每部機組全年可運轉 720 小時。

高市議員邱于軒今早在臉書氣憤指出，高雄30天7次停電已讓民眾火大，陳其邁市長震怒要求台電檢討，大林5號緊急備用機組昨天再次上場救援，這座50歲比她還老的燃氣機組，誕生於民國64年，啟用條件是「供電系統跳電、限電期間或其他為維持供電系統正常運轉之機組」。

邱表示，她不知道不斷停電和緊備機組的開機有沒有關聯，但她知道最近幾日的部份時段備轉容量率都在橘燈，也就是「備轉容量小於等於6%，達供電警戒」；「非核家園」後當備用、緊備機組不斷上場救援，這些老舊機組開機在高雄，跳電也在高雄，高雄市民不辛苦嗎？所以很明顯，台灣的能源政策才最該被檢討！

邱說，AI是很耗電的產業，黃仁勳為台灣產業發展的未來建議「應投資核能」，政府不應該對此忠言視而不見，呼籲大家，支持8月23日的重啟核三公投，「以核養綠」給國家更多發電選項，爭取時間逐步穩定電網的強韌度，健全台電的財務狀況，讓產業能穩定發展，也還辛苦工作的台電基層員工一個公道。要不然，當跳電成日常，對高雄甚至未來的經濟發展恐怕是一大隱憂。