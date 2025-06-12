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險變城中城 40年危老大樓燒出重建難題

聯合報／ 記者郭韋綺宋原彰／高雄報導
高雄鹽埕區七賢大樓前晚起火，燒出危老重建問題。記者張議晨／攝影
高雄鹽埕區七賢大樓前晚起火，燒出危老重建問題。記者張議晨／攝影

前夜失火的高雄七賢大樓，屋齡近40年，地上物大多屬私有，民代認為，房、地產權分開，危老重建或都更恐怕都不容易，為防止城中城悲劇重演，呼籲市府出面買回房屋產權，徹底解決問題。

七賢大樓失火，燒出危老重建問題，經發局表示，這棟大樓土地所有權人為高市府，由經發局管理，地上物多屬私人產權，未來規畫的可能性需尊重私有權及財產權，透過管理員會議及區分所有權人會議，與大樓區分所有權人共同討論取得共識。都發局表示，七賢大樓消防安全問題已透過公寓大廈輔導管理機制予以裁罰，尚無住戶提出都市更新需求，如有需要，會介入輔導。

七賢大樓1978年由民間業者投資興建住商混合大樓，規畫地下2層、地上16層，共611戶，土地所有權全屬經發局，地上權沒有年限。由於房屋老舊，居住環境欠佳，原建物未符合現代消防法規。

議員蔡金晏說，七賢大樓商用空間已荒廢，大部分住宅是租戶，近年消防設施被開罰多次。但因產權整合困難，屋主都更意願低，要徹底解決公安問題，可能須由市府出面買回房屋產權，一次解決。

都更 房產 地上權 公安

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