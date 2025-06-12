高雄七賢大樓深夜大火6人嗆傷 5月才安檢！消防設備長蜘蛛網

高雄鹽埕區七賢大樓前晚火警，逾500住戶倉皇逃生，6人嗆傷送醫，大樓5月才消防安檢，發現部分缺失待改善，記者直擊，社區多為老弱住戶，起火的7樓消防栓已長蜘蛛網、生鏽，大樓總幹事指40年前的房子要改善消防設施估計要3800萬元，經8年溝通，今年終於同意分期集資解決。

高市共列管七賢大樓、果貿大樓、諾貝爾大樓及高雄車站旁的站前大樓，市長陳其邁說，除要求加強安檢，「3燈2器」等設備及大樓防火區劃務求合格，滅火器和照明設備須優先管理，改善完成前，盼確保住戶安全。

七賢大樓1978年取建照，1986年拿到使用執照，共建611戶，土地為市府所有，住戶僅有地上權，每樓層規畫53戶，部分2戶打通為1戶，目前約住544戶。1至5樓原為商場，商圈沒落後閒置，目前堆放雜物，6至16樓為住宅層，因屋齡達40年，租金約在3000至7000元間，不少住戶為年長、獨居者，里長黃強就曾多次送過不少孤獨死亡的住戶。

七賢大樓距多年前大火釀成46死的城中城不遠，前晚火警時幸未釀成人命，但數百住戶餘悸猶存。黃強說，許多住戶行動不便，還好一旁的「朝后宮」廣播請住戶趕緊逃生，加上火警時大家都還沒入睡，才沒釀成重大傷亡。

經查，七賢大樓近10年因消防設備受罰32次，金額達96萬2千元，最近一次安檢是5月19日，查出排煙設備、室內消防栓等缺失。不過記者昨天直擊，起火的7樓，消防栓已經長蜘蛛網、生鏽。

大樓總幹事卜勇勝直言，40年前的房子要符合現今消防法規確實很困難，8年前評估改善消防設施估計要花3800萬元，經發局請住戶出錢修繕，歷經8年溝通，至今年大家才同意分4期繳錢施作，先改善地下室大電及消防幫浦，預計明年完工。

住七賢大樓近40年的卜勇勝無奈地說，曾有住戶問經發局能否都更，但土地是市府的，除要市府願意，也要所有住戶同意，只要1戶不同意，都更就走不下去。