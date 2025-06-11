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東港王船國寶級匠師群現身 紀錄片見證信仰交織工藝

中央社／ 台北11日電
屏東東港迎王祭登錄為國家重要民俗，祭典中最後階段「送王」會將王船焚化，縣府歷時1年拍成紀錄片「匠師與信仰」，完整呈現平均年齡超過70歲匠師們如何造船、雕刻、彩繪及風帆製作。屏東縣政府提供／中央社
屏東東港迎王祭登錄為國家重要民俗，祭典中最後階段「送王」會將王船焚化，縣府歷時1年拍成紀錄片「匠師與信仰」，完整呈現平均年齡超過70歲匠師們如何造船、雕刻、彩繪及風帆製作。屏東縣政府提供／中央社

屏東東港迎王平安祭典三年一度，王船打造有賴國寶級匠師群努力，屏東縣政府以紀錄片「匠師與信仰」記錄造船過程，也讓人看見幕後英雄們的一生懸命決心。

「匠師與信仰」紀錄片今天在台北松菸誠品電影院舉行首映，屏東縣副縣長黃國榮代縣長周春米出席，與文化部政務次長李靜慧及多名文化界人士，一同見證信仰與工藝交織而成的紀實作品。

片中匠師群平均年齡超過70歲，包括王船組潘鳳得、蔡文化、謝春長、陳明益；雕刻組黃錦樹、黃進坤；彩繪組蘇天福、伍進生、李慶成，以及船帆組蔡財安。

他們有人從小學畢業開始學藝，有人承襲父志，但多是大半輩子投入王船建造工作、依循古法打造每一細節的職人，即便一身職業傷害，仍堅定表示：「只要王爺公保佑，無論如何都得做下去，因為這就是我們的使命。」

黃國榮表示，三年一科的屏東迎王平安祭典，不僅是地方宗教盛事，更是世代居民心中深刻的文化記憶；位於東港的王船文化館，是全台首座以國家級無形文化資產「迎王祭典」為主題的文化場館。

黃國榮指出，這段文化傳承歷程中，這群默默耕耘的匠師，用雙手與汗水，把對神明的敬仰化作一艘艘華麗壯觀王船，他們的堅持與信念，令人無比敬佩；這部紀錄片，不只是對匠師精神的致敬，也讓更多人有機會深入了解迎王文化背後情感與價值。

李靜慧說，東港迎王祭登錄為國家重要民俗，在祭典中最後階段「送王」，將王船焚化；屏東縣政府努力保存、傳承王船技術，除有王船文化館，更拍製紀錄片，透過展覽與影像，讓世界看見台灣文化。

「匠師與信仰」由屏東縣府委由監製馮建彰帶領團隊歷時1年拍成，完整呈現匠師們如何透過造船、雕刻、彩繪及風帆製作；12日起將在公視+串流平台上架4K版，也將在TaiwanPlus、CNEX電視頻道首播，7月21日晚間10點在小公視播出。

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