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陳其邁批高雄多起停電應改善 台電：提升饋線監控效率

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台電針對低壓管線不良，進行更換作業。圖／台電提供
台電針對低壓管線不良，進行更換作業。圖／台電提供

高雄市近期發生停電事故，市長陳其邁要求台電提升電網韌性；台電高雄區處對此表示，目前已加強提升巡視及地下電纜檢測等例行工作，讓停電事故防患於未然，台電高雄區處也斥資10億元，全面建置饋線資訊監控設備，努力在停電事故發生後縮短復電時間，台電會繼續努力提升高雄地區供電韌性。

高雄區處表示，高雄地區2015年至2024年，每年平均停電數減少4.4%，今年1至5月與去年同期相比為相同件數，並無增加。為應對夏季用電高峰，將加強鳥巢巡視與樹木修剪，每週安排至少2次維護性改善工作，進行測溫異常改善、裸露處被覆化及不良設備汰換，針對產業園區及商圈等區域，用紅外線、紫外線儀器進行預防檢測。

此外，為防範地下電纜提早劣化，台電計畫於今年添購一台價值約380萬元的VLF TD電纜檢測儀器，以提升檢測精確度及效率。高雄區處表示，高雄區處饋線總數達728條，為提高停電事故後的轉供復電速度，今年6月4日已完成饋線全面自動化，布建2511具饋線資訊末端監控設備，總投資金額5.6億元。

末端監控設備是當配電系統發生事故時，可由傳統人工操作，改由調度中心進行遠端監控與自動化調度，明年起至2031年將再新增1912具監控設備，預計投資4.3億元，進一步強化配電系統的韌性與事故應變能力。

台電高雄區處解釋，經盤點上月發生的停電事故，除5月9日屬超高壓發生的電壓驟降事故外，其餘均屬區域性停電事故包括2起變壓器事故、4起地下電纜故障、1起接戶線燒損，以及6日旗津二次變電所比壓器故障停電事故，均屬設備故障，與能源配比無關，更非缺電問題所致。

區處解釋，由於台電多數設備皆設置於戶外，加上高雄市區鄰近港區、地勢低窪，地下配電線路與設備長期處於潮濕及高溫環境，易加速劣化；再加上夏季用電負載攀升，才會導致設備故障率上升。

台電在配電室更換老舊開關。圖／台電提供
台電在配電室更換老舊開關。圖／台電提供

台電 停電

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