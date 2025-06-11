金門碧山東店社區中心啟用 陳福海：為居民創造溫暖家園

金門縣金沙鎮碧山東店社區活動中心今天隆重舉行啟用典禮，縣長陳福海、副縣長李文良、金沙鎮長吳有家及多位地方民代與鄉親共同出席，大家歡歡喜喜，共同見證社區建設的重要里程碑。縣長陳福海表示，社區活動中心的落成，是世代共同努力的結晶，期勉社區居民善用此空間，推動長照服務、樂齡學習、老幼共融等活動，發揮社區中心真正的價值。

碧山東店社區活動中心規劃為地上兩層建物，總樓地板面積379.72平方公尺，由方光群建築師事務所設計監造、凱富營造有限公司承建，總工程經費近2480萬元。中心由三山里長陳賜發首倡推動，與碧山東店社區發展協會理事長陳定傑共同努力爭取經費，整合縣府、鎮公所、議員建議款及國防部睦鄰補助等多方資源促成。

典禮在天震堂醒獅團熱鬧揭幕下展開，陳福海、吳有家、鎮代會主席周水土等人相繼致詞並揭牌，展現對社區建設的重視。陳福海指出，這座活動中心的落成，是社區居民與歷任地方領袖長期努力的成果，展現出「一棒接一棒」的接力精神。他強調，好的活動中心不只是硬體設施的完備，更在於居民的投入與善用，期盼未來中心可發展供餐服務、長照據點、樂齡教育、老幼共學等多元福利，真正成為社區的溫暖核心。

李文良也表示，碧山東店社區展現出良好的凝聚力與合作氛圍，中心的落成不僅提供居民休閒、學習與交流空間，更代表在地公共參與能量的提升。他指出，未來可望透過中心推動更多長者照顧、親子共融、志工培育及文化活動，進一步提升社區生活品質。

吳有家致贈「利眾惠群」匾額，並回顧活動中心「十年磨一劍」的建設過程，從土地取得、規劃設計到施工完成，每個環節都凝聚了社區及各級單位的心力與支持。他肯定碧山東店社區發展協會長期以來的積極推動，期許中心能成為社區發展的新引擎。

理事長陳定傑特別感謝縣府補助逾1078萬元，並獲得多位縣議員與鎮民代表的全力協助，此外還有國防部東店射擊場睦鄰經費支持，讓活動中心順利完工；他強調未來將善用此空間舉辦各類活動，增進社區互動與服務效能，真正實踐「人盡其才、物盡其用」。