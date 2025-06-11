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大旗山身心障礙者擴大聯誼 邀四偏鄉共襄盛舉

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
米迦勒社會福利協會主辦的「大旗山身心障礙者聯誼會」，協助身障者強化自我照護能力。圖／米迦勒社會福利協會提供
米迦勒社會福利協會主辦的「大旗山身心障礙者聯誼會」，協助身障者強化自我照護能力。圖／米迦勒社會福利協會提供

由米迦勒社會福利協會主辦的「大旗山身心障礙者聯誼會」活動自109年起舉辦至今已邁入第六年，2025年活動擴大舉辦，串聯旗山、甲仙、六龜、美濃、杉林等偏鄉地區的身心障礙朋友共襄盛舉。今年活動主軸聚焦於提升「健康權」與「平等參與權」，透過簡單有趣的體適能課程，協助參與者了解身體基本功能、強化自我照護能力。

根據主計總處統計，台灣偏鄉地區居民平均壽命相較市區為短，主要與醫療資源不足、生活環境與交通條件不佳有關。旗山地區唯一提供24小時急診的醫療機構為衛生福利部旗山醫院，服務範圍涵蓋高雄旗美九區，包括內門、杉林、甲仙、六龜、那瑪夏、桃源與茂林等地，醫療可近性相對受限，使得預防保健與基礎體適能提升更顯重要。

主辦單位表示，希望透過聯誼會的交流與活動安排，讓身心障礙者理解健康對生活品質的重要性，進而提升他們的生活自信與社會參與度。本次活動亦獲得運彩協進會的熱情贊助與實地參與，秘書長王榮晟表示：「我們期盼透過公益行動支持像小宇這樣的家庭，也讓社會更多人看見偏鄉弱勢族群的需求與努力。」

目前高雄市共有17處身心障礙者日照據點及45處社區作業設施，但旗美九區僅有6個據點，服務資源明顯不足，呼籲政府與社會各界持續關注與投入。

米迦勒社會福利協會主辦的「大旗山身心障礙者聯誼會」，協助身障者強化自我照護能力。圖／米迦勒社會福利協會提供
米迦勒社會福利協會主辦的「大旗山身心障礙者聯誼會」，協助身障者強化自我照護能力。圖／米迦勒社會福利協會提供

聯誼 六龜 偏鄉

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