金門縣議員不滿金酒廈門公司未落實縮編決議 提案移送地檢

金門縣議會第八屆第五次定期會今天進行最後一天議程，議員李養生提出書面臨時動議，指控金酒公司未落實議會三讀通過「刪減廈門公司人力與預算80%」的決議，反而持續編列高額支出，涉嫌違反議會決議，建請將該案移送金門地檢署偵辦。對此，金門縣政府與金酒公司都表示，尊重議會決議，但強調「並非故意為之」，實務上確有執行困難。

李養生表示，金門高粱酒在大陸地區的總經銷案已於去年11月23日決標，由「旺大順（廈門）進出口有限公司」取得，金酒廈門公司的銷售功能早已由總經銷商取代，沒理由繼續維持37位員工與原有預算的必要；金酒公司自己也在專案報告中坦言，若以新制度運作，廈門公司僅需5人、約200萬元人事費與108萬元固定營運成本即可支撐基本運作，但卻仍維持完整規模，疑涉公帑浪費。

李養生指出，既然銷售功能已轉由總經銷商執行，金酒廈門公司仍維持高額人事費用與支出，不但不符經濟效益，也有違議會決議精神。此案性質特殊，是首次因違反議會決議而建請移送地檢署偵辦。

對此，金酒公司表示，尊重議員提案與議會決議，但在實務執行層面的確有困難。金酒指出，議會當初確有通過砍掉廈門公司80％預算的決議，但廈門公司仍需執行一定程度的銷售與營運，包括協助總經銷通路開發與後勤支援，涉及人員薪資與固定成本，並非能完全裁撤。

金酒公司也說，根據預算法，議會的決議應由行政機關依據相關法令執行，在實際需求下支出並無違法，且金門縣政府已核准相關預算，作業具備法源依據。

金門縣副縣長李文良表示，尊重議會決議，但目前尚不清楚議會提及的「移送地檢署」具體標的是什麼，將待收到正式議會公文後，再行研議後續處置方向。