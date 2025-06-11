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金門縣議員不滿金酒廈門公司未落實縮編決議 提案移送地檢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會定期會今進行最後一天議程，議員李養生提書面臨時動議，指控金酒公司未落實議會三讀通過「刪減廈門公司人力與預算80%」的決議，反而持續編列高額支出，建請將該案移送金門地檢署偵辦。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會定期會今進行最後一天議程，議員李養生提書面臨時動議，指控金酒公司未落實議會三讀通過「刪減廈門公司人力與預算80%」的決議，反而持續編列高額支出，建請將該案移送金門地檢署偵辦。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會第八屆第五次定期會今天進行最後一天議程，議員李養生提出書面臨時動議，指控金酒公司未落實議會三讀通過「刪減廈門公司人力與預算80%」的決議，反而持續編列高額支出，涉嫌違反議會決議，建請將該案移送金門地檢署偵辦。對此，金門縣政府與金酒公司都表示，尊重議會決議，但強調「並非故意為之」，實務上確有執行困難。

李養生表示，金門高粱酒在大陸地區的總經銷案已於去年11月23日決標，由「旺大順（廈門）進出口有限公司」取得，金酒廈門公司的銷售功能早已由總經銷商取代，沒理由繼續維持37位員工與原有預算的必要；金酒公司自己也在專案報告中坦言，若以新制度運作，廈門公司僅需5人、約200萬元人事費與108萬元固定營運成本即可支撐基本運作，但卻仍維持完整規模，疑涉公帑浪費。

李養生指出，既然銷售功能已轉由總經銷商執行，金酒廈門公司仍維持高額人事費用與支出，不但不符經濟效益，也有違議會決議精神。此案性質特殊，是首次因違反議會決議而建請移送地檢署偵辦。

對此，金酒公司表示，尊重議員提案與議會決議，但在實務執行層面的確有困難。金酒指出，議會當初確有通過砍掉廈門公司80％預算的決議，但廈門公司仍需執行一定程度的銷售與營運，包括協助總經銷通路開發與後勤支援，涉及人員薪資與固定成本，並非能完全裁撤。

金酒公司也說，根據預算法，議會的決議應由行政機關依據相關法令執行，在實際需求下支出並無違法，且金門縣政府已核准相關預算，作業具備法源依據。

金門縣副縣長李文良表示，尊重議會決議，但目前尚不清楚議會提及的「移送地檢署」具體標的是什麼，將待收到正式議會公文後，再行研議後續處置方向。

據了解，這並非金酒公司首度被議會或縣府建請移送偵辦，過往已有多起案例，包括「東北試釀案」，當時由金門縣政府主動移請檢調釐清；「天福合作案」也是議員提議、議會決議後移送；而去年更有「金酒金寧廠發酵大樓工程案」，由議會移請福建調查處偵辦。本次是首次涉及議會決議未落實而可能進入司法程序，是否成案及後續發展，引發地方高度關注。

金門縣議會定期會今做出將金酒廈門分公司未落實刪減預算案移送金門地檢署偵辦，圖為定期會開議情形。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會定期會今做出將金酒廈門分公司未落實刪減預算案移送金門地檢署偵辦，圖為定期會開議情形。記者蔡家蓁／攝影

金門 議員 廈門

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