柴語錄走進馬祖！東莒燈塔重啟聯名步道送可愛好禮

為迎接東莒島燈塔整修後的重新開放，馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）推出創新行銷活動，結合知名IP「柴語錄」，號召遊客探索東西莒的自然步道與島嶼秘境，還能透過社群互動兌換限量「柴語錄」鑰匙圈，讓旅遊體驗更添趣味。

馬管處指出，東莒島燈塔即將重新對外開放，特別規劃「柴語錄」聯名活動，透過社群媒體鼓勵遊客走入自然、親近步道，即日起，只要民眾造訪莒光地區任一指定步道，並完成與燈塔與步道的合照，上傳至「馬祖愛趴GO」臉書粉專指定貼文留言「#東莒島燈塔x柴語錄步道之旅」，即可憑畫面至莒光遊客中心兌換限量鑰匙圈，數量有限，兌完為止。

莒光地區擁有豐富的自然與人文景觀，是馬祖健行路線的重要據點，其中東莒島的東洋山步道，以壯觀海蝕地形與360度觀景平台聞名，被譽為「東莒版清水斷崖」，遠望彎曲蜿蜒的山海線宛如「迷你蘇花公路」；頂山步道則位於東莒最高點，可一覽西莒猛澳港、大坪村與福正村，視野極佳；佛手步道形似「8」字，穿梭於海蝕崖與小海灣間，海風與浪濤交織成自然交響曲。

至於西莒島的14哨步道則結合軍事文化，沿途設有炮彈造型路燈與日晷，營造出別具一格的行走體驗，是喜愛軍事歷史與健行的遊客絕不能錯過的亮點。

馬管處強調，步道健行不僅能欣賞自然美景，對身心健康也有諸多益處，包括促進心肺功能、舒緩壓力、增強免疫力與肌肉關節強化等，呼籲民眾在炎炎夏日，不妨來場身心兼具的島嶼小旅行。