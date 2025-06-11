高市都更講座開放報名 助建立專業基礎概念

高雄市都發局今天表示，將自6月14日起舉辦8場「都市更新教育講習」的免費專業課程，邀請財金、建經及法務等領域專家分享都更知識與實務經驗，協助民眾建立都更專業基礎概念。

都發局今年3月舉辦都更科普系列宣導講座，合計參與市民達200人次，透過趣味活動建立市民正確都更基本認知，如導正「一坪換一坪」的迷思等；另外近期於10區公所試辦行動工作站，擴大市民都更諮詢地點，強化都更知識推廣。

都發局今天新聞稿表示，即將登場的「都市更新教育講習」，將自6月14日至明年1月10日共舉辦8場次免費專業課程，邀財金、建經及法務等領域專家分享都更知識與實務經驗，歡迎有意願的民眾踴躍報名。

都發局長吳文彥表示，「都市更新教育講習」系列，將鎖定目前已成立10個都市更新會成員，協助成員進入都市更新事業權變計畫內容的研擬討論階段，拉近與未來都更專業機構的知識落差，降低整合難度，以加速都更推動進程。

都發局表示，教育講習已定期舉辦4年，至今已超過1100人次參與。最新系列講習將於「高雄市淨零學院」舉辦。另外都發局也於旗鼓鹽、鳳山、前鎮、小港、仁武、大寮、苓雅、左營等10處區公所，至年底每月設點試辦行動工作站。