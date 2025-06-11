快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

2025高雄同志大遊行「豪彩投」 首次移師鳳山舉行

中央社／ 高雄11日電

2025高雄同志大遊行主題為「豪彩投Voting with Pride」，首度選在鳳山區舉行，將於11月29日登場。主辦單位說，遊行將結合2026年地方選舉，呼籲民眾「自豪投票、為平權發聲」。

社團法人高雄市同志遊行聯盟協會等團體今天舉行「2025高雄同志大遊行系列活動暨高雄同志公民運動」發布記者會，宣布今年遊行主題為「豪彩投Voting with Pride」，首度選在鳳山區舉行，將於11月29日登場。

高雄同志大遊行活動總召謝昀希表示，今年的主題是「豪彩投」，融合「自豪」、「彩虹」與「投票」3層意涵，希望民眾能在生活與政治中展現性別自覺，進而以選票守護多元價值。

謝昀希說，希望透過這次遊行，邀請大家思考如何投出1張為性別平等、為多元友善發聲的選票。同時，今年也攜手民政局推出「彩虹公民去哪裡」活動，深入旗津、鳥松、岡山、美濃、大寮與梓官等舉辦講座、走讀等活動。

此外，今年還有「高雄豪好玩」活動，規劃彩虹講座、觀光巴士、閱覽室與派對，期待以娛樂作為行動載體，將性別友善的價值落實於城市觀光與日常生活。

今年遊行將首次移師鳳山舉辦，謝昀希指出，鳳山身為高雄市政府與市議會所在地，具指標性與象徵意義，此次選址是希望將平權的聲音帶入政治舞台，走進市政核心，讓政策聽見社會的多元需求。

同志諮詢熱線南部主任陳威竣說，性別平權應走出都市、深入社區，今年遊行是向地方扎根的實踐。同志家庭權益促進會主任朱家瑢說，不只是同性婚姻立法，包含就醫和就學的友善環境等制度設計，都是同志家庭生活的依靠。

性別 平權 同志遊行

延伸閱讀

高雄某棧板工廠老闆遭堆高機壓死 警方派員鑑識

高雄婦囤垃圾挨罰76萬 兒無奈分期代償

高雄30天7次停電 市長陳其邁講話了：希望台電公司配合

全台唯一「社畜兔」出差高雄！ 夢時代「4米高布魯斯巨偶＋雙主題打卡區」免費逛 限定週邊+簽名會一次看

相關新聞

議員不滿金酒廈門公司未落實縮編決議 提案移送地檢

金門縣議會第八屆第五次定期會今天進行最後一天議程，議員李養生提出書面臨時動議，指控金酒公司未落實議會三讀通過「刪減廈門公...

提前歡慶警察節 陳其邁：以所有基層警察為榮

6月15日警察節將至，高市警局今天提前舉辦慶祝活動，市長陳其邁到場表揚8名模範警察、3名模範警察母親等，也感謝警察奉獻讓...

高雄30天7次停電 市長陳其邁講話了：希望台電公司配合

高雄市連日在旗津地區、高雄火車站周邊，都出現無預警停電狀況，致旗津9000戶停電、高雄火車站附近300多戶沒電可用，令用...

高雄城中城大火悲劇殷鑑不遠 民代籲改善升級消防設備

高雄市城中城大火釀46死、43傷悲劇餘悸猶存，鹽埕區七賢大樓昨晚傳出火警，造成6人受傷送醫，雖無人死亡，但前車之鑑不遠，...

高雄列管老舊大樓名單曝 陳其邁要求加速改善期程

高雄市鹽埕七賢大樓昨晚發生火警，警、消疏散百餘名住戶，未釀人命。高雄市長陳其邁今天表示，在市府公安列管4棟大樓，包括七賢...

屏東縣府買下閒置11年永達校地 與教育資源整合

屏東縣私立永達技術學院校地閒置11年，還衍生債務等糾紛，8公頃校地最後由屏東縣政府以3.1億元價購。議員建議，永達校地可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。