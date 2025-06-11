快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

提前歡慶警察節 陳其邁：以所有基層警察為榮

中央社／ 高雄11日電
高雄市長陳其邁。圖／本報資料照
高雄市長陳其邁。圖／本報資料照

6月15日警察節將至，高市警局今天提前舉辦慶祝活動，市長陳其邁到場表揚8名模範警察、3名模範警察母親等，也感謝警察奉獻讓治安滿意度名列前茅，他以所有基層警察為榮。

因應中央正式宣布，今年起6月15日警察節全國警察機關跟學校都放假一天，值班警察也有補休機制，高雄市政府警察局今天舉辦「114年警察節慶祝活動」，陳其邁出席大會致意，並頒獎表揚8名模範警察、3名模範警察母親、30年資深績優警察，以及偵破特殊重大刑案優秀員警等。

陳其邁致詞表示，自己兩名叔叔都是警察，過年也須執勤無法回家，對於警眷心情可說是感同身受，感謝警察眷屬體諒與支持。過去高雄治安時常被貼上負面標籤，但隨著近年不斷努力，在今年遠見雜誌調查當中，高雄治安滿意度已經躍上六都第2名，相信明年一定可奪得冠軍。

他表示，作為高雄市長，他以高雄市所有基層警察為榮。更感謝高雄地檢署、橋頭地檢署以及調查局等相關治安機關共同維護治安，讓受社會矚目重大治安事件，都能夠在通力合作與協調下迅速偵破。

陳其邁也提到，包括警察超勤加班費、緊急加給以及深夜危勞已有大幅度提升，分局、派出所等辦公處所及工作設施也會持續更新，期盼讓警察獲得更好工作環境。

陳其邁 警察

延伸閱讀

高雄30天7次停電 市長陳其邁講話了：希望台電公司配合

高雄列管老舊大樓名單曝 陳其邁要求加速改善期程

高雄七賢大樓起火「上月做消防安檢」 陳其邁趕赴現場

流域共好論壇移師高雄 陳其邁談南台灣治水經驗

相關新聞

議員不滿金酒廈門公司未落實縮編決議 提案移送地檢

金門縣議會第八屆第五次定期會今天進行最後一天議程，議員李養生提出書面臨時動議，指控金酒公司未落實議會三讀通過「刪減廈門公...

提前歡慶警察節 陳其邁：以所有基層警察為榮

6月15日警察節將至，高市警局今天提前舉辦慶祝活動，市長陳其邁到場表揚8名模範警察、3名模範警察母親等，也感謝警察奉獻讓...

高雄30天7次停電 市長陳其邁講話了：希望台電公司配合

高雄市連日在旗津地區、高雄火車站周邊，都出現無預警停電狀況，致旗津9000戶停電、高雄火車站附近300多戶沒電可用，令用...

高雄城中城大火悲劇殷鑑不遠 民代籲改善升級消防設備

高雄市城中城大火釀46死、43傷悲劇餘悸猶存，鹽埕區七賢大樓昨晚傳出火警，造成6人受傷送醫，雖無人死亡，但前車之鑑不遠，...

高雄列管老舊大樓名單曝 陳其邁要求加速改善期程

高雄市鹽埕七賢大樓昨晚發生火警，警、消疏散百餘名住戶，未釀人命。高雄市長陳其邁今天表示，在市府公安列管4棟大樓，包括七賢...

屏東縣府買下閒置11年永達校地 與教育資源整合

屏東縣私立永達技術學院校地閒置11年，還衍生債務等糾紛，8公頃校地最後由屏東縣政府以3.1億元價購。議員建議，永達校地可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。