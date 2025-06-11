高雄30天7次停電 市長陳其邁講話了：希望台電公司配合

高雄市連日在旗津地區、高雄火車站周邊，都出現無預警停電狀況，致旗津9000戶停電、高雄火車站附近300多戶沒電可用，令用戶氣得直跳腳。高雄市長陳其邁針對屢次停電造成市民困擾，今天表示希望台電公司配合都更，輸變電設備也要加快腳步。

陳其邁今天到高雄市警局，參加警察節慶祝活動前，提出他對這幾天無預警停電的看法，表示通電除了充足的電力之外，更重要的是要有「電網的韌性」，尤其在周邊的配輸送電也是該加強的部分。

陳其邁說，「旗津或其他老舊社區的變電、配電壓的相關設備，必須加速進行」事實上對這些問題，不管是市府或透過立委，已向台電公司反映非常多次，認為台電「應配合都市的更新，必須加快腳步」。

旗津二次變電所在6月8日上午，因匯流排電壓量測設備故障，造成8932戶停電，6月9日清晨，高雄火車站周邊有321戶停電，台電表示是地下電纜故障，搶修後雖然很快復電，但用戶仍怨聲連連，直言「快熱瘋了」。國民黨立委柯志恩也在臉書批評，還未進入用電高峰的炎夏，高雄30天內即停電7次。