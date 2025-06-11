高雄城中城大火悲劇殷鑑不遠 民代籲改善升級消防設備

高雄市城中城大火釀46死、43傷悲劇餘悸猶存，鹽埕區七賢大樓昨晚傳出火警，造成6人受傷送醫，雖無人死亡，但前車之鑑不遠，民代認為七賢大樓房屋和土地產權分開，整合有困難，危老重建或都更恐怕不容易，但也不一定要強拆，應強化消防設備，防止悲劇重演。

七賢大樓1986年竣工，是一棟屋齡將近40年住商混合大樓，內部格局地下2樓、地上16樓，其中地下室、及地面1到5樓規畫成商城，早期曾開過電影院、小吃餐飲，6至16樓則是住宅，每戶7、8坪的小套房，總計共有570戶。

議員蔡金晏表示，目前商用空間都已荒廢，僅剩住宅仍在使用中，大部份都是租戶，但因大樓老舊，原本設計不符現在消防法規，近年接獲大樓陳情案件消防開罰多次，令住戶吃不消。

城中城事件後，七賢大樓雖有加強改善消防設施，裝住警器、簡易逃生梯，以現在法規來看仍不合格，遭開罰36次。

蔡金晏說，城中城和七賢大樓最大差別在於，城中城呈現半廢墟狀態，管理鬆散，本來就該拆除，但七賢大樓一直都有人住、也有管委會，相對管理嚴謹，加上產權整合困難，不一定要強拆，可從消防設備更新著手。

他指出，土地所有權屬市府經發局，要徹底解決七賢大樓問題，就是由市府出面買回房屋產權，一次解決問題，這是最理想但也是難度最高。