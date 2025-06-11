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高雄列管老舊大樓名單曝 陳其邁要求加速改善期程

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）今天參加警察局活動前，對七賢大樓火警，表示要求加速改善期程。右為高雄市警察局長林炎田。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁（左）今天參加警察局活動前，對七賢大樓火警，表示要求加速改善期程。右為高雄市警察局長林炎田。記者林保光／攝影

高雄市鹽埕七賢大樓昨晚發生火警，警、消疏散百餘名住戶，未釀人命。高雄市長陳其邁今天表示，在市府公安列管4棟大樓，包括七賢大樓和另大樓等2棟已快改善好，他已要求市介入協助，對列管大樓加強安檢，加快改善期程，希望在改善完成前，都能確保住戶安全。

目前高雄市政府列管的4棟老舊大樓， 除了昨天發生火災的七賢大樓以外，另包括左營區果貿大樓、苓雅區諾貝爾大樓，以及三民區高雄火車站旁的站前大樓。七賢大樓自2015年至今，共因消防設備受裁罰32次，裁罰金額96萬2000元，5月19日受罰部分，管委會正提申覆中。

高雄市長陳其邁今天上午到高雄市警局，參加警察節慶祝活動，表示對於七賢大樓火警，消防局已在5月19日對大樓的灑水、照明等設備，要求持續改善。

陳其邁並提及，高雄市政府目前列管4棟大樓，這4棟大樓也持續對設備做更新、改善，但市府對加強公安方案裡面，在改善未完成前，包括「3燈2具」等設備，以及大樓防火區劃，都要求一定要合格。他說，每棟大樓的滅火器和照明設備，都要求優先管理，加強安檢，希望在改善完成前，都能確保住戶安全。

對於七賢大樓火警，有人在網路貼網稱是老婦在家忘記關爐火致災，市長陳其邁今天也表示「不是這樣」據他了解，起火房屋應是空屋，沒人在家，對於確實起火原因，仍待調查，不過大樓防火門並沒遭到火勢破壞，濃煙往窗外竄出，沒蔓延整棟大樓，除了6、7名住戶因年紀大或患病，預防性送醫，健康狀況也良好，沒造成其他傷亡。

陳其邁 住戶

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